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大陸政策推升原物料行情 海岬型運價本周走強

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

大陸撒幣政策推升原物料行情勁揚，散裝船需求爆發，加上第4季是散裝航運旺季，上周五（27日）運價大漲後，各大業者擔心運價上漲，已進場搶租船，牽動海岬型指數先漲，其他船型在排擠效應下也可望迎來一波漲價潮。

鐵礦砂價格上周強勢反彈，法人指出，伴隨散裝旺季報到，國內經營海岬型的裕民（2606）、中航（2612）業績受惠，船舶數最多的慧洋-KY（2637）業績也看俏，此外，東鹼（1708）這類非航運本業的公司，也會受到搶艙的加持，而連帶營運衝高。

美東碼頭罷工也會牽動散裝船報價，不過，業者指出，散裝船供需結構與貨櫃輪完全不同，第4季原本就是散裝船旺季，由於海岬型的船舶載重噸數大，適合載運鐵礦砂等原物，業內人士分析，本周海岬型運價會繼續領軍走強。其中，裕民是遠東集團旗下九大上市公司之一，也是國內經營海岬型船舶最多的業者 ，目前手中現貨船舶多，船舶換約價格持續看漲。

裕民看好散裝船市場長期發展潛力，今、明年尚有四艘6.4萬噸新船投入營運，全球散裝船市場進入大缺船時代，裕民船隊中，有91%船舶符合營運碳強度（CII）指標，不需要減速航行，整體船隊營運競爭力浮現，將反映在未來獲利。裕民自有散裝船隊平均年齡約6.4年，再加合資及在建船舶，裕民船隊運力為72艘。

慧洋今年以來獲利一路走高，前八月合併營收139.38億元，營業利益48.72億元，稅前盈餘40.68億元，自結每股稅前盈餘5.45元。因應散裝旺季到來，慧洋原定2026年初才能交付的二艘輕便型船舶，將提前至2025年第4季交船營運；船舶處分方面，截至8月底慧洋已處分兩艘船舶，處分利益預計第4季前認列。

散裝船 裕民

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