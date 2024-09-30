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中颱山陀兒逼近 氣象署2時30分發布陸警 仍有增強趨勢

大陸大降息、大基建 中鋼：下月鋼價向上

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

中國大陸大降息、大基建等疫情以來最大動作刺激經濟政策出爐，拉動原物料需求大潮，其中，鋼鐵為原物料指標，對於整體後市，中鋼（2002）董事長黃建智說，「情勢往好的方向推進」。

黃建智表示，近日大陸鋼鐵流通現貨行情、期貨鐵礦砂價格都在漲，代表市場氣氛歡迎大陸新的寬鬆利多，預期最快10月可以看到鋼價向上的訊息。

法人預期，將帶動數十兆元資金水位注入，進一步引動龐大鋼鐵內需，成功鼓動近日行情走強，從鐵礦砂、冶金煤原料，到熱軋、鋼筋等各類鋼材全面上漲，第4季傳統鋼鐵旺季獲得加持，前景看旺。

黃建智表示，近期大陸鋼鐵現貨流通市場，到期貨鐵礦砂、冶金煤行情全面上漲，鋼鐵產業歡迎新政策的訊息十分明確。

期貨 鋼鐵 鐵礦砂價格

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