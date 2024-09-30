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大陸內需帶動 原物料迎新一波漲價潮 台塑、大亞等受惠

經濟日報／ 記者林政鋒陳美玲謝柏宏／綜合報導
原物料族群迎疫後最強行情，包括鋼鐵、塑化、銅鎳、玻陶、水泥等在大陸內需帶動下，引發新一波原物料需求而牽動報價行情向上。圖為鐵礦砂。路透
原物料族群迎疫後最強行情，包括鋼鐵、塑化、銅鎳、玻陶、水泥等在大陸內需帶動下，引發新一波原物料需求而牽動報價行情向上。圖為鐵礦砂。路透

原物料族群迎疫後最強行情，包括鋼鐵、塑化、銅鎳、玻陶、水泥等在大陸內需帶動下，引發新一波原物料需求而牽動報價行情向上，業內預期，國內以中鋼（2002）、台塑（1301）、聯成（1313）、第一銅（2009）、華新（1605）、威致（2028）、大亞（1609）、台玻（1802）、台泥（1101）為首的原物料族群，將迎來新一波漲價大潮。

美國降息在前，近期大陸官方也祭出「一籃子」經濟刺激措施，政策包括降息、降準在內的「雙降」，還有刺激消費的「兩新」，預期將牽動逾人民幣10兆元的大資金進入市場。

面對此一市場重大利基，業內專家指出，最關鍵的原物料鋼鐵族群，有望迎疫情以來最強行情，國內以中鋼、第一銅、台玻、台塑等企業為首的原物料族群，將因應漲價大潮而直接受惠。

原物料迎來大行情
原物料迎來大行情

其中，中鋼新董座黃建智即鬆口表示，第4季盤價可能調漲，以因應中國大陸大基建、大降息等疫情以來最大動作刺激措施，預期將帶動數兆元資金注入市場，帶動大陸龐大鋼鐵內需。專家指出，若大陸一旦大陸內需擴大甚至需要進口鋼鐵，則鋼價將直線上升，而且行情可能會比預期的更快報到，各大鋼廠備戰。

玻陶方面，由於大陸資金出籠後，可能直接衝向基礎建設與房地產，近期，在此利基拉動下，大陸玻璃期貨價格也呈現反彈行情，從20日每噸人民幣1,038元攀升至1,256元，單周時間上漲21%，市場預期，在玻璃價格谷底攀升也有望刺激一波需求產升，讓台廠台玻同步受惠，後續營收有機會明顯回溫、虧損收斂。

至於塑化方面，因為中國大陸穩經濟、救股市接連出招，激勵陸港股上周連日飆漲，受到中國市場影響甚深的傳產原物料族群日前也跟進大漲，在台塑四寶領先表態之下，塑化族群日前也跟進大漲。

大陸人民幣數兆元的刺激方案，加上美中聯袂降息激勵，近期銅價大漲15%，讓銅與線纜等相關族群大受關注，包括第一銅、華新等有望最受惠；另外，在利多帶動下，PVC等塑化原料也有一成漲幅，中鋼等業者預估第4季不排除漲價。

中國大陸祭出重振經濟措施下，聚氯乙烯（PVC）、聚苯乙烯（PS）和聚丙烯（PP）上周已經開始漲價。

展望後市，法人認為，依往年經驗，隨著步入十一長假，在假期期間，泛用樹脂市場普遍會轉淡，但假期結束後，對岸針對聖誕節及新年消費旺季的到來，下游產業均會進行一波補庫存行動，預期今年也不例外。

美國確定降息2碼，有助大陸和東南亞外銷加工業接單加速轉旺，將能帶動原料市場需求和行情逐步走穩，有望對石化上下游廠商營運從谷底翻揚。

原物料 降息

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