快訊

又一起悲劇…女騎士為閃違停遭轎車輾斃 駕駛肇逃「案發竟在用手機」

入夜後風雨加劇…改放全台第一個颱風假 蘭嶼明天停班停課

聽新聞
0:00 / 0:00

「史上最多仲介」遇上「史上最嚴打炒房」 恐掀倒閉失業潮？

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
永慶房產集團業務總經理葉凌棋坦言，房市好的時候，市場必然是百花爭鳴，但當前房市不管是銀行機構的放款態度，還是央行的限貸政策之下，必然產生市場的量縮，若量縮的情況很久，對不善經營的房仲業者或許有退出行業的可能，如果經營的又是短線投資客較多的業者，那壓力可能就會比較大。陳美玲/攝影
永慶房產集團業務總經理葉凌棋坦言，房市好的時候，市場必然是百花爭鳴，但當前房市不管是銀行機構的放款態度，還是央行的限貸政策之下，必然產生市場的量縮，若量縮的情況很久，對不善經營的房仲業者或許有退出行業的可能，如果經營的又是短線投資客較多的業者，那壓力可能就會比較大。陳美玲/攝影

據內政部最新資料，截至今年八月國內房仲店數達9,072家、仲介人數高達72,865人，雙創新高；惟仲介家數、從業人員攀上高峰，卻也遇上央行「史上最嚴打炒房」措施，房仲業堪稱「限貸風暴」之海嘯第一排重創產業之一，是否會出現倒閉潮，市場高度關注。

對此，永慶房產集團業務總經理葉凌棋坦言，房市好的時候，市場必然是百花爭鳴，但當前房市不管是銀行機構的放款態度，還是央行的限貸政策之下，必然產生市場的量縮，若量縮的情況很久，對不善經營的房仲業者或許有退出行業的可能，如果經營的又是短線投資客較多的業者，那壓力可能就會比較大。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房仲業是否出現關店潮，需視量能萎縮時間的長短，若交易量萎縮持續一年以上，則可能出現汰弱留強的現象，不過關鍵還是房貸新制能否能找到平衡的秩序，如換屋客一買一賣交易間所做的切結，銀行的承作態度是否有改變。

房仲業者 打炒房

延伸閱讀

受房市政策衝擊…永慶房屋估第4季交易急凍、恐1999年以來創新低

新北地政士涉勾結詐團 找金主砸2億…逾20棟房皆被設定抵押

委託賣屋後悔不賣 法院判他要付仲介違約金50萬元

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「運勢強勁」：財神爺上門

相關新聞

從產品到營運Gogoro踩了哪4個坑？ 一個資深投行家的觀察

台灣電動機車龍頭Gogoro遭遇亂流，自2011年起即擔任執行長的陸學森9月13日宣布辭職，另外也爆發採用中國製零組件，卻申請政府補助...

「史上最多仲介」遇上「史上最嚴打炒房」 恐掀倒閉失業潮？

據內政部最新資料，截至今年八月國內房仲店數達9,072家、仲介人數高達72,865人，雙創新高；惟仲介家數、從業人員攀上...

台泥、亞泥迎春燕？水泥第4季報價揚 法人：進入 L 型復甦軌道

水泥報價隨著第4季傳統旺季來臨，天氣轉好，下游多個開工項目進行，帶動需求成長，法人機構預估，全季水泥均價將來到每噸人民幣...

光陽9月市占率亞軍 大地名流150成長率217%

價格促銷，成功拉抬市占率，光陽表示，9月迎接開學季、中秋旺季推出的優惠活動，讓三陽從48%市占率一路下滑，而光陽市佔率一...

房市的金「龍」風暴 明年1月搶額度交屋？

9月19日凌晨二點聯準會降息二碼，同日17點台灣央行理監事會議調升存款準備率一碼，前者有利股市資金行情，後者緊縮銀行放貸空間。道瓊指數9月19日收盤創42160.91點新高，9月20日台股營建類股指數收跌-6.26%，盤中581.75低點接近8月6日的564.56前低點，如果加上5月23日的569.24點收盤價，營建類股指數已經在半年線附近來回三、四次，這是最後的探底測試嗎？

中小企業ESG／配客嘉 拚永續循環島

前言：ESG已成大企業顯學，中小企業仍徘徊門外。願景工程基金會與經濟日報合作每周日推出「中小企業ESG：永續轉型最大拼圖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。