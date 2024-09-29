「史上最多仲介」遇上「史上最嚴打炒房」 恐掀倒閉失業潮？

據內政部最新資料，截至今年八月國內房仲店數達9,072家、仲介人數高達72,865人，雙創新高；惟仲介家數、從業人員攀上高峰，卻也遇上央行「史上最嚴打炒房」措施，房仲業堪稱「限貸風暴」之海嘯第一排重創產業之一，是否會出現倒閉潮，市場高度關注。

對此，永慶房產集團業務總經理葉凌棋坦言，房市好的時候，市場必然是百花爭鳴，但當前房市不管是銀行機構的放款態度，還是央行的限貸政策之下，必然產生市場的量縮，若量縮的情況很久，對不善經營的房仲業者或許有退出行業的可能，如果經營的又是短線投資客較多的業者，那壓力可能就會比較大。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房仲業是否出現關店潮，需視量能萎縮時間的長短，若交易量萎縮持續一年以上，則可能出現汰弱留強的現象，不過關鍵還是房貸新制能否能找到平衡的秩序，如換屋客一買一賣交易間所做的切結，銀行的承作態度是否有改變。