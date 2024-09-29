智慧經營／中國信託銀行個人金融執行長楊淑惠 傳承規劃 五構面著手

隨著台灣家族企業進入交班傳承高峰期，家族成員檯面上風平浪靜，檯面下波濤洶湧，最終演變為經營管理紛爭時有所聞。中國信託銀行個人金融執行長楊淑惠建議，兩代交班溝通應保有「三心」，兩代之間應「具備同理心，耐心傾聽；存有體貼心，換位思考；永保好奇心，與時俱進」。

三心溝通 建立接班機制

家族企業傳承過程常見紛爭可分為兩大類型，第一類是家族利益衝突，常見於資產分配與財務問題，例如婚姻、繼承關係產生的遺產分割、現金流管理等問題，進而引發家族成員間的利益衝突，又或是權利分配問題，起因於家族成員可能對接班人的選擇、繼承公司股權比例多寡有意見，或是希望在家庭決策上有更多的話語權。

第二類則是公司經營問題，例如第一代已交接給後代，或是兩代共治的情境下，誰擁有最終決策權出現看法分歧，又或是第二代往往較重視創新，第一代認為應該保守穩健經營，兩代理念差異產生領導摩擦，建議兩代都應持續學習、與時俱進，耐心傾聽並試著換位思考，尋求解決之道。

中國信託銀行是國內最早切入財富管理業務的銀行，從中也看到創業一代在交班過程若未先安排可能各種狀況。楊淑惠分析，衍生狀況可分為經營權移轉、財富移轉等兩大類，當中，關於經營權移轉問題，可能是第一代擔心股權傳承後，無法持續參與企業運作，甚至是擔心家族成員賣出股權，可能讓家族持股比例下降，影響決策影響力。另一常見情況是讓家族成員平均持有股權，卻產生無法決策狀況，以至於無法順利推展公司營運。

至於移轉財富衍生的問題，最常看到的狀況是面臨高額遺產稅、贈與稅。因為沒有完善的贈與規畫及運用合適的傳承工具，因而支付高額稅負，影響後代的財富繼承；另一種狀況是分配不均衍生紛爭，來自於財富分配不公平或未滿足每個家庭成員期望，以致家族內部關係緊張，甚至引發法律糾紛；還有一種況是第一代未安排適當的贈與方式，後代又出現揮霍遺產的問題。

鞏固經營 客製解決方案

為有效防範因經營權及財富移轉所衍生的問題，楊淑惠建議第一代可以先通盤整理名下資產，完整思考傳承規劃藍圖，兼顧法律、財富及家族成員想法，再搭配如建立家族信託，明確分配權利，或是閉鎖性公司以鞏固企業家族經營權等傳承工具，以及設置接班機制，相關安排可以找一家有信任基礎且有龐大資源的金融機構，例如中國信託銀行私人理財「家族財富治理」服務，就是利用金控集團資源，加上國際會計師、律師事務所等外部合作夥伴，可提供個人、家族、事業會的全方位客製化解決方案，因應財稅法令調整財產傳承策略。

楊淑惠提醒企業主思考傳承規劃時，可以從五大構面著手。

首先是家族財富管理，建議先盤點名下境內、境外資產，並評估分配對象與傳承方式；第二是確立家族價值觀，這是家族企業永續的核心，確立後可降低紛爭，讓家族為共同目標努力；第三是傳承企業所有權，例如股份分配給哪些家族成員或特定對象以及分配比率，需考量股權結構與協同運作機制。

第四是規劃企業經營權，考慮經營權是由家族成員接班或交給專業經理人，同時留意經營權傳承規劃是否能鞏固股權，避免家族事業旁落他人，並決定家族成員於家族企業內扮演的角色；第五是規劃家族慈善事業，可達成社會回饋同時兼顧家族企業永續經營。