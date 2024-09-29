管理前哨站／做好溝通 掌握六大重點

在一場領導才能訓練的研習活動上，來自各公司互不相識的50多位學員熱情參與。開場時顧問師要求學員們利用10分鐘時間，互相認識，簡短聯誼。聯誼結束後，顧問師問學員們，自己認識了幾位「新朋友」，接著切入正題，指出領導工作從溝通開始，溝通從互相認識開始，不認識對方，不瞭解對方，沒有溝通，就無法進行領導工作。

溝通這兩個字人人都會說，大家也都瞭解其重要性，但是卻做得不盡理想。以致出現「有溝沒通」，光說不練，甚至刻意阻擾，你走你的陽關道，我過我的獨木橋，出現「明知有溝在，就是不給通」的怪現象，使領導工作，陷入僵局，屢見不鮮。

「溝」當作名詞是指一般水道，如田間的水道，繞城的水道，當作動詞是指疏通、暢通之意。「通」當作動詞具有傳達、通順、沒有阻礙、暢行無阻的意思。溝通意味著人與人之間，存在著一條鴻溝，只有疏濬這一條鴻溝，使之暢通無阻，交流順暢，達成共識，才能達成領導的目標。引申而言，領導工作建立在互相認識，互相瞭解，溝通順暢，充分交換意見的基礎上。

溝通看似簡單，其實不然，其中潛藏許多貓膩，人人都需要學習溝通，尤其是肩負領導工作的經理人，最基本工作就是在做溝通，包括和部屬溝通，和上司溝通，和顧客溝通，和同業溝通，和異業溝通，和競爭者溝通，和政府溝通。做好溝通有以下六個重點。

一、認識對方，心存善意。互相認識是溝通的首要關鍵，人們互不相識，當然就沒有溝通的可能。認識對方之後，還要心存善意，瞭解對方，發掘問題，解決問題，溝通才會水到渠成。

二、傾聽對方，瞭解問題。溝通必須養成用心傾聽對方意見的習慣，造物者給人們兩片耳朵，一張嘴，就是要人們多聽少說，不要打斷對方談話，這樣才能聽懂對方說些什麼，瞭解問題所在。掌握關鍵問題就是掌握解決問題之鑰。

三、求同化異，尋求解方。人各有志，意見分歧，乃人之本性。溝通的使命就是在求同化異，尋求解方。經理人領導來自不同家庭與文化背景的部屬，需要學習溝通方法與技巧，使領導工作順暢無阻。

四、心情欠佳，暫緩溝通。人們都有情緒，喜怒哀樂，溢於言表，人之常情。溝通進行中難免遇到某方心情不佳的場合，精明的經理人此時會暫緩溝通，沉澱一下，避免在心情不佳情況之下，做出欠佳決策。

五、先入為主，破壞美意。溝通進行中常會出現先入為主的場景，甚至刻意破壞溝通美意，令人不敢苟同。溝通旨在交換意見，去異求同，解決問題；先入為主，意氣用事，無助於解決問題，當事人必須要有正確的認知。

六、避免攻擊，誠心溝通。溝通必須出於善意，平心靜氣，誠心溝通，問題才有解決的空間。溝通是在尋求問題的解方，不是要惡意攻擊對方，任何攻擊對方的言行都不可取，這就是商場盛行「生意沒做成，朋友情仍在」的道理。

溝通的道理淺顯，人人都懂，重點是需要互相認識，彼此瞭解，用心實踐的一門實用技術。現代人很有主見，善於表達，更增添溝通的必要性，經理人用心體會真諦，反求諸己，有助於使溝通更圓滑、更順暢。