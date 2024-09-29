點子農場／從台日共震到台日共丸

921地震25周年前夕，來自日本和台灣各地的朋友齊聚台南，共同推動「台日共丸」運動。

這次聚會，除了回顧過往20多年台日共患難的情誼，更共同發想未來。明年的大阪世博將是一個絕佳的舞台，以「台日共丸」運動，展示台日兩國如何攜手合作走過災難、創造新生。並通過文化和藝術的力量，共創更幸福希望的明天。

參與這次聚會的四位日本朋友，垂水英司、松村豪太、矢口龍太與阿部拓郎，都是長期與台灣密切合作的夥伴。他們曾分別在1995年阪神．淡路大震災和2011年東日本大震災後，投身於神戶與石卷市的重建工作。

1999年台灣發生921大地震，日本積極伸出援手，與台灣分享災後重建的經驗。其中，垂水英司是1995年阪神．淡路大震災時神戶市住宅局長，負責當時神戶的災區重建，他為台灣帶來的神戶紙教堂，也成為台日災後互助的象徵。

在日本，人們喜歡把人與人之間的深厚情感相連寫成「絆(きずな/Kizuna)」這個字。台日之間「相絆」的情誼，一直展現在彼此的互助中。台灣經歷921大地震重創時，日本迅速伸出援手，派遣救援隊、提供物資，甚至捐贈60億日圓，成為台灣災後復原的重要支持者。2011年，日本遭遇毀滅性的311大地震，台灣以更大的規模回報了這份恩情，捐款總額達到200億日圓，排名世界第一。

隨著時間的流逝，台日之間的這條「絆」不僅僅存在於災難中的互助，還在日常生活中繼續發酵。日本的文化、動漫、美食深深影響著台灣，而台灣的熱情與創新也持續在日本引起迴響。這些來自歷史、文化與人情的交織，台日之間有著愈來愈深的連結。

在這次台南的聚會中，大家決定合力在2025年大阪世博的會期，租用一艘遊船，把這條船打造成海上藝廊，展示來自台灣與日本藝術家的創作，並邀請來自全球的朋友參與。希望通過這樣的平台，讓全世界看到台日合作的創意成果，並進一步推動全球文化交流。此外，也將在台日兩地成立「台日共丸俱樂部」，讓這份合作延伸至文化、創新、科技等更多領域，持續深化兩國的合作關係。

日本石卷市的重建經驗為「台日共丸」提供了許多靈感，石卷市在311地震中幾乎被徹底摧毀，但在松村豪太、矢口龍太與阿部拓郎共同推動的「石卷2.0」計畫下，這座城市重生了。他們將藝術與創意融入重建，透過各種文化活動與社區參與，修復城市的硬體，也重新凝聚居民的希望與力量。日本的朋友也希望能把石卷的重建經驗用來協助台灣，像是目前仍處於困境中的花蓮。

從「共震」到「共丸」，在大阪世博會場裡，來自世界各地的朋友將看到台灣和日本共創與共好。這不僅能為旅遊業帶來商機，更能推動未來更多的發展，從科技創新、環境保護、社會永續到藝術文化，2025年大阪世博將是台日合作的新起點。