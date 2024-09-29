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兩岸少兒美術展花蓮開幕 縣長徐榛蔚頒獎141名小朋友

經濟日報／ 記者劉秀珍／台北即時報導
「海峽兩岸少兒美術大展」花蓮展開幕式結束後，得獎小朋友與縣長徐榛蔚（後排右三）、 雲揚天際負責人周櫻等人合影。主辦單位／提供
「海峽兩岸少兒美術大展」花蓮展開幕式結束後，得獎小朋友與縣長徐榛蔚（後排右三）、 雲揚天際負責人周櫻等人合影。主辦單位／提供

受大環境影響，近年兩岸交流活動屈指可數，「海峽兩岸少兒美術大展」更是唯一持續在台灣舉辦的兒童美術交流活動，第15屆展覽選在新北市與花蓮縣舉行。29日於花蓮政府舉行的開幕式中，縣長徐榛蔚與受邀人士為獲獎的141名花蓮地區學童頒獎，並勉勵小朋友繼續創作。

2007年成立的「海峽兩岸少兒美術大展」，由福建省閩台交流協會與廈門雲揚天際文化藝術機構等單位籌劃，2009年起在兩岸不間斷舉辦，希望透過藝術交流，為兩岸的少年、兒童提供相互觀摩、學習交流與建立友誼的藝術平台。

雲揚天際負責人周櫻也是專業策展人，2008年四川汶川地震後，與朋友們發起關懷災區的「小海豚」兒童美術教育公益藝術行動，立後投身籌辦兩岸兒童美術交流活動，她長期定居香港，策展經驗豐富。周櫻不諱言，新冠疫情後，兩岸少兒美術大展堅持下來，確實耗費不少心力，這一次能在新北市和花蓮縣展出，都靠台灣朋友大力支持。

據了解，這次活動大陸工作人員仍無法取得入台證來台，展出實務皆由本地展覽公司完成。作品分別於9月20日至24日在新北市立圖書館總館、9月27日至10月4日在花蓮縣台灣原住民族文化館展出。

今天的開幕式中，首先由豐濱國小學生表演阿美族歌謠，緊接是小朋友的跆拳道表演，炒熱現場氣氛。包括花蓮市長魏嘉彥、東華大學藝術學院院長廖慶華等人都受邀出席。

徐榛蔚致詞時，感謝學生背後提供支持的師長，特別是退休校長陳建明不遺餘力推動兩岸少兒美術交流，15年來，這是第一次在花蓮舉辦。這次展覽徵集了超過2萬件作品，2,500餘名小朋友獲獎，花蓮就有141名，也是本屆獲獎人數最多的地區。

周櫻表示，在陳建明的鼓勵下，十年前開始有花蓮的孩子投稿報名，作品跟著兩岸四地小朋友在各大城市巡展。今年終於移展花蓮，讓花蓮的小朋友在家鄉就能看見自己的作品，也能看見來自兩岸四地同齡孩子，在不同生活文化背景下的創意，更讓展覽與花蓮地各界結緣。

這屆展覽以「一起」為主題，寓意信賴、團結、共同成長及創造的精神。花蓮展計有近200百幅來自海峽兩岸暨港澳地區、馬來西亞華人地區的兒童青少年作品展出，其中30餘幅是花蓮小鳲友的獲獎作品，以不同媒材形式、從不同生活、文化角度，精選民族色彩濃厚的作品，呈現兩岸生活的文化內涵。

「海峽兩岸少兒美術大展」花蓮展開幕式上，地方與藝術界重要人士都到場。主辦單位／提供
「海峽兩岸少兒美術大展」花蓮展開幕式上，地方與藝術界重要人士都到場。主辦單位／提供
今天在花蓮縣政府舉辦的「海峽兩岸少兒美術大展」開幕式，先由豐濱國小學生登場表演阿美族歌謠。主辦單位／提供
今天在花蓮縣政府舉辦的「海峽兩岸少兒美術大展」開幕式，先由豐濱國小學生登場表演阿美族歌謠。主辦單位／提供

徐榛蔚 花蓮 阿美族

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