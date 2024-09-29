彰化合興社攜手兒童食育協會 推廣培訓食農教育種子教師

彰化合興農畜牧生產合作社、立富畜牧場與台灣兒童食育協會首次聯手主辦「豬豬食農教育工作坊」，由第一線食農教育講師從產業、營養健康及政策各面向，搭配實際參訪畜牧場及在地開發的教具與教案資源展演，讓具有教師和營養師背景的與會者，能夠在短時間內更進一步認識台灣較為先進的現代化畜牧業。

自2022年食農教育法通過後，各公家單位及民間團體持續不間斷的努力推行食農教育活動，期許用教育的手段解決關於糧食的各種問題。

台灣豬肉品質優異且自給率高，但產業面臨包括消費行為改變、飼料成本居高不下、環境設備需汰舊換新、動物福利、消費者與生產者無鏈接等問題。

全台最大食農臉書社團「食農教育點子膠囊」創辦暨資深食農教育講師楊雅安，在這次活動中強調，與分享台灣做現代養豬的食農教育迫在眉梢的重要性。

過去，台灣曾是豬肉出口大國，糧食自給率超過120％，生產數量不僅足夠供給台灣在地需求，而且還有餘裕可出口到品質要求嚴格的日本。

不過自1997年口蹄疫爆發後，產業受到嚴重打擊，豬農數量不斷削減，且近年來健身風潮流行，國民逐漸從以豬肉為主要消費肉品，改為以禽肉為主，糧食自給率年年降低。

台灣兒童食育協會創會理事暨營養師張文思表示，若豬肉選對部位，其實是可以幫助民眾達到均衡飲食的一項優良食材。台灣民眾普遍對養豬業者有偏頗的既定印象，其實現代化養豬是高科技的產業。

此外，立富畜牧場負責人劉芸富從產業角度，分享他勇於嘗試新的飼養技術，以及投資符合ESG新設備的努力歷程，還有對台灣養豬業的未來憧憬。他期待透過現代化養殖示範，可以帶動更多同業加入現代化養豬的行列。

一名講師課後回饋表示，此次工作坊翻轉了他對養豬業者的認知，讓他獲益良多，例如環境及飼養的精準監控，及大數據分析如何有效管理現代化畜牧場、降低致病源、大大提升養殖效率及動物福利，並同時兼具環境永續。

他希望可以將此次工作坊學習到的內容，帶回任職的學校並且分享給學童，讓學童們知道農業是如此高科技產業，擴展他們對未來職業的想像。