從產品到營運Gogoro踩了哪4個坑？ 一個資深投行家的觀察

摘要 曾是台灣最被看好的獨角獸Gogoro近期跌落神壇，不僅股價暴跌9成，還被爆出採用中國零件卻申請政府補助，9月13日Gogoro創辦人暨執行長陸學森宣布辭職。資深投行家點出4個Gogoro跌跤的原因。

台灣電動機車龍頭Gogoro遭遇亂流，自2011年起即擔任執行長的陸學森9月13日宣布辭職，另外也爆發採用中國製零組件，卻申請政府補助的新聞。一個新創巨星殞落，令人嘆息。

Gogoro曾經是台灣最被看好的獨角獸，2022年赴美掛牌，掛牌盤前市值高達22億美元，至今只剩下1.5億美元，股價大跌。

Gogoro創辦人陸學森是香港人，曾任宏達電創意長，打造出台灣電動機車生態系。Gogoro的投資人除了新加坡主權基金、台灣國發基金外，還包括企業大咖如潤泰集團總裁尹衍樑，前後募集了大量資金。

今年第二季以來，Gogoro出現核心主管離職潮，包括營收長、財務副總、行銷長、產品長，這是企業內部存在著問題的警訊。

Gogoro為什麼會失敗？我認為主要有以下原因：

1.拿不出實績

陸學森是卓越的設計師，而且很有願景、口才極佳、很會募資，但他卻不是優秀的CEO。由於過去幾年市場上的資金多，投資人特別願意砸錢在具有綠能永續概念的企業，但現在科技業進入寒冬，一切回歸根本，讓Gogoro過去能成功的因素消失了。

Gogoro業績不佳，只能不斷編織未來願景，最終連大股東也喪失信心。

2.企圖心太大

Gogoro過去幾年曾進軍中國、越南、印尼、韓國，還包括智利、哥倫比亞、尼泊爾、菲律賓和印度，但未真正落實。且由於擴充過於分散，資源也無法跟上來。

國際化是台灣的弱點，連台積電前進美國都遭遇大挑戰。一間公司要進軍國際，不能只靠領導階層帶領，團隊整體的國際化能力也很重要。另外，台商進入不熟悉市場時，一定要與當地龍頭企業合作，不能什麼都自己來。

3.成本過高

做電動車最高的成本就是電池，成本過高不僅會壓低利潤，也會讓產品價格沒有競爭力，而Gogoro一直以來都無法解決這個難題，找到獲利模式。

此外，在中美脫鉤、全球供應鏈重組的狀態下，Gogoro想要打造低成本的「台製電動車」有很多困難。經濟部最近要求中國製造、台灣組裝的MG電動車，需有一定國產化比例，雖可帶動本地供應鏈，但導致成本大幅增加，Gogoro也一樣。

4.定價不符合客群需求

陸學森的權力大，一切以設計優先、與市場脫節，當初會推出定價12萬8000元的電動機車，相信他就是以電動機車界的蘋果自許，卻忘記顧客都是小資族。

Gogoro的失敗對台灣新創企業是一記沉重打擊，值得我們深思。

《原文從產品到營運，Gogoro踩了哪4個坑？一個資深投行家的觀察》

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