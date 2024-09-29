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正德積極建造環保節能船隊 推動第4季營收與獲利成長

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

正德（2641）迎戰市場缺船商機，積極造船強化競爭力，日本函館造船廠建造4萬載重噸輕便型高規格節能減碳散裝貨輪（Handy/40,000 DWT）「Franbo Bravo」，在日本函館舉行命名接船儀式，成為推升正德第4季營收、獲利成長新動能。

正德表示，為提升船隊競爭優勢，截至目前為止，正德船隊達到18艘，透過計劃性建造環保節能船隊及持續汰舊換新，2021年訂購六艘4萬噸輕便型高規格節能減碳散裝貨輪，委託日本名村造船株式會社所打造兩艘環保節能新船，已於今年6月及9月如期交付，這次委託日本函館造船廠建造「Franbo Bravo」屬氮氧化物(NOx)第三期環保船舶，讓田正德的環保節能船隊再添新兵。

正德於今(2024)年4月董事會決議訂造4艘6.35萬噸輕便極限型(Ultramax)高規格節能減碳散裝貨輪（Ultramax /63,500 DWT），以滿足EEDI PHASE III和國際海事組織（IMO）對氮氧化物(Nox)排放的第三級要求，此為大陸造船廠透過重新安排塢位，挪出來的造船空檔，在全球多數造船廠2028年才有空檔的情況下，明(2025)年就能開始交船，且已原則洽妥租家長期租約。

強化船舶航行全球的航線的執行能力，堅持以高技術、高效能、高產值的航運服務來提升競爭優勢，隨著IMO推動新海洋環保法規，散裝船的新船需求量加，在環保節能要求下，持續進行船隊優化是必要的工作。長期規劃優化船隊競爭力，擴大營運規模，保持高租金收益維持穩定的獲利表現。

環保 造船

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