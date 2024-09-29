機能紡織延伸至居家寢飾 服飾業跨界開拓新戰場

機能紡織應用從服飾延伸到寢飾，包括遠東新旗下東妮寢飾，以及近年以名人代言打響名號的ONEBOY等，紛紛從服飾業跨界推出涼感被、冰鋒床包等機能寢飾，在酷熱炎夏繳出銷售佳績。

機能性紡織風潮近年在全球服飾業大行其道，為傳統紡織業導入先進的纖維科技，從吸濕排汗的機能衣，到涼感衣、發熱衣等，捧紅UA、Lululemon、Uniqlo等國際機能服飾品牌，國內儒鴻、遠東新等紡織成衣廠跟著受惠。

而這股機能性紡織風潮近幾年從服飾吹到寢飾，除了HOLA和樂家居、宜得利等愈來愈多家飾通路業者紛紛推出涼感被，其他包括遠東新、ONEBOY等也跨界殺進機能寢飾市場。

遠東新100%持股子公司全家福負責集團自有品牌經營，擁有東妮寢飾、美好挺襯衫、F.E.T.內衣等知名品牌。其中，東妮寢飾利用遠東新專利設計的涼感面料，推出涼感寢具系列，今年以來賣出超過3萬件涼感被。

全家福副總經理許維純表示，恆溫是影響睡眠品質的重要關鍵，尤其現在夏季炎熱，遠東新幾年前專利開發出涼感面料，原本用來生產外套等服飾，這兩年把相關技術延伸應用到寢飾市場，推出涼感寢具系列，消費者接受度高。

新創服飾品牌ONEBOY繼冰鋒衣產品熱賣後，近兩年也延伸產品戰線，發展出機能居家品牌ONEBOYHOME，並推出冰鋒床包等機能寢飾系列，今年推出更多新色。

從服飾到寢飾，涼感織物已成為紡織業重要的品項分支，並發展出一套檢驗標準，由台灣紡拓會負責執行Q-MAX（熱通量峰值）產品驗證服務。

業者指出，透過儀器測量，計算接觸涼感布料時，熱能瞬間流失的最大數值，Q-MAX數值愈大，代表瞬間帶走的熱能越多，涼感效果愈好。依照不同織物種類，Q-MAX值達0.13或0.17以上可稱為涼感產品，而現在許多涼感被的Q-MAX值已經可以達到0.4至0.5。