台塑新智能 談新能源布局

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
台塑新智能總經理劉慧啟。記者曾學仁／攝影
台塑新智能總經理劉慧啟。記者曾學仁／攝影

台塑新智能將在10月2日於「台灣國際智慧能源周」會場舉行記者會，發表新能源領域的全方位布局。台塑新智能今年參與台灣國際智慧能源周，首度結合數位影音打造「電芯走廊」，重點呈現彰濱電芯廠製程技術，屆時將由台塑新智能公司總經理劉慧啟主持下，針對彰濱電芯廠製程技術進行發表 。

在「台灣國際智慧能源周」的現場，台塑新智能也將展示最新工商業、家用儲能智慧產品，以及微藻技術的多元應用，並以實驗室互動概念開放體驗全固態電池及電池回收技術，展示台塑新智能於新能源領域的全方位布局，以及對永續環境的貢獻。

「節能減碳」是台塑企業創立以來永恆不變的DNA，有鑑於全球暖化現象加劇，台塑企業主動扛起減碳的責任，由台塑（1301）、南亞、台塑石化、台化、台塑生醫共同出資70億元，在2022年成立台塑新智能科技股份有限公司。

暖化 減碳 科技股

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