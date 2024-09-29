中小企業ESG／配客嘉 拚永續循環島

「每一次消費，都在為我們想要的世界投票！」2019年成立的配客嘉是一家循環經濟新創公司，創辦人暨執行長葉德偉與工作團隊致力用「網購循環包裝」改變台灣的網購生態系，也推出永續嚴選商品、永續行動平台，希望打造台灣為永續循環島。

葉德偉原先經營電商，有次收到消費者抱怨：他購買環保塑料做成的耳機，卻用了厚紙箱和塑膠氣泡袋包裝，違背了消費者追求環保的初衷。

推廣共享網購包裝

一位使用者的抱怨，成了葉德偉創業的起心動念。

「我們開始討論、反思，包裝有沒有更好的選擇？」葉德偉說，消費者只希望網購產品能夠安全送到手中，並不想產生一堆包裝垃圾；如果能像YouBike共享經濟一樣，使用「循環包裝」也許是更好的機制。

「配客嘉」於是誕生，踏上了永續的征程。公司如其名，希望「配給客人更好的選擇」，同時「賦予包裝更多的附加價值」（PackAge+），而不是一次性的網購垃圾。

2019年，環保署（已升級為環境部）開始推動網購包裝減量，希望減少電商包材廢棄物；2023年7月起公布「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」，規範所有電商業者不僅膠帶或包裝禁用聚氯乙烯（PVC），紙類、塑膠包材更分別要包含90％、25％以上的再生材料，對台灣網購垃圾減量帶來實質改變。

配客嘉的ESG心法 環保法規帶動新商機。配客嘉規劃從電商、消費者、物流業到歸還通路的平台架構，靠慢慢拜訪一間間小電商與小店家做起來；至今在大型電商和超商加入後，如何把規模拉起來是困難點，這牽涉了降低成本、增加營運效率及串連更多附加價值給客戶。

每一個接踵而至的挑戰，都是公司蛻變成長的機會。比方說，配客嘉於2020年發起群眾募資，只花了兩個月就創造近6,000人、募資600萬元的贊助支持；葉德偉表示：「募資不只為籌措資金，更為將影響力放大到各個不同的產業，讓指標型客戶能夠看到我們的案子。」

配客嘉數位行銷經理劉品萱也指出，初期循環包裝的歸還據點不夠多、集中雙北地區，令大型客戶卻步，但公司擴大與全家便利商店、家樂福、屈臣氏及獨立店家等合作，全台已累計達4,700個歸還站點。

客戶數從30多家成長至200多家，產品及服務也從網購擴大到外送服務、門市購物袋租借、供應鏈循環包裝（上下游及門市配送）等，與客戶攜手促進ESG發展。

劉品萱指出，國際品牌紛紛主動超前部署永續行動，促使配客嘉的客戶數快速成長。

綠色夥伴涵蓋各業

配客嘉綠色合作夥伴，包括蝦皮網購總倉出貨與店到店循環箱、家樂福「家速配」、Uber Eats「優市」、屈臣氏「閃電送」、UNIQLO和MUJI的網購店取、AVEDA和寶拉珍選美妝品牌，以及日本JINS眼鏡品牌等。

就連台灣的護國神山—台積電也成為配客嘉的合作夥伴。目前與台積電、聯電等12家科技大廠和供應商合作，涵蓋半導體、光電、PCB產業，主要是在供應鏈的上下游之間改採循環包裝出貨，例如護目鏡、手套等耗材及辦公室產品等會用循環箱進貨。

「我們的循環箱是利用台積電廠區回收處理後的廢塑料再製而成，真正讓循環經濟落地，不會產生任何的廢棄物。」葉德偉說。

循環包裝的清潔整理則是交給社福單位，包括伊甸基金會、第一社會企業、晨揚庇護工場、圓夢工作坊等社福機構。

葉德偉談到，先前很多庇護工場透過製作餅乾、手工皂等服務企業，但在非節慶時期，沒有訂單就沒有工作；循環包裝的量很大，提供更多穩定的收入來源及工作機會。「台灣是科技島，相關產業鏈可以支持很多庇護工廠，帶動社福機構新的轉型機會，形成善的循環。」

由於台灣科技廠在世界各地有不同的廠區，配客嘉也選擇在新加坡成立子公司，探尋新的機會。

入選Google新創計畫

Google在全球推動新創加速器計畫，去年首次以循環經濟為主題，配客嘉是台灣唯一入選的新創團隊，對於邁向國際舞台是一大里程碑。

劉品萱說，透過Google新創加速器計畫，有機會跟其他國際新創及業師接觸，吸取他們在推動循環經濟創新解決方案的國際經驗；同時也幫助配客嘉更有效率的複製和衍生商模到外送和科技業供應鏈循環。

不過，配客嘉也收到部分消費者的批評，包括歸還點太少、歸還點遺失歸還箱導致無法歸還、人員不熟悉流程等。葉德偉說，因為整個體系牽涉到太多利害關係人，目前還無法達到理想，但「我們能夠做的是掌握二八法則」，先優化相對重要的項目。

這包括站在消費者的立場逐步改善，比如為改善歸還箱遺失問題，將歸還流程整合進便利商店的自助機台，並交由店員收回循環包裝。