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公園第一排成為科技人最愛！台中「這案」比例高達45％

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
位於三信公園首排的「裕翔織光」，已購客有45%為科技人，受到市場矚目。記者宋健生/攝影
位於三信公園首排的「裕翔織光」，已購客有45%為科技人，受到市場矚目。記者宋健生/攝影

公園綠地第一排成為科技人購屋的最愛！喜歡與公園綠地為鄰的裕盛建築團隊，旗下品牌裕翔建設在台中市西屯區三信公園首排，推出危老改建新案「裕翔織光」，已購客竟有45%為科技人，受到市場矚目。

裕盛建築團隊董事長張庚申指出，團隊成立9年來共推出7個建案，案案強調自然健康，且選地都是「逐公園而居」，客群也一向鎖定自住客。他說：「雖然央行出重手打房，但剛需購屋族不會將房產當作投資，此次限制貸款成數，對裕盛來說並不影響，反而是好事。」

「裕翔織光」位於四期重劃區成都路與寧夏東三街口，距離捷運文華高中站僅600公尺，且緊鄰文華高中，區域內的三信公園、華美西街市場等生活機能豐富便利。

此案產品規劃31坪大2房、40坪3房，總戶數為43戶(含3間店面)，每坪開價65萬至70萬元，總銷約10億元。最新實價揭露，已出現每坪成交單價68萬元。

近期隨著新案公開，向來熱衷藝文美學的裕盛建築團隊，攜手非營利組織「台灣植物學藝術協會TABA」，在位於華美西街的接待會館舉辦「裕翔織光」特展，引進各國植物學藝術家作品，以手繪技法，展現自然、美學與科學融合的成果，接待會館頓時化身為美術館。

台灣植物學藝術協會會長陳安瑾表示，這次展出的28幅創作，繪畫的植物都是來自東南亞及南美洲的熱帶雨林，該區域植物的生物多樣性高，可呈現大自然交織的狀態；展覽除呈現植物科學的正確性，也展現美學，更具有跨界、跨時空與大自然交織等三大意義。

「裕翔織光」打造低密度社區，邀請七期豪宅建築師戴育澤主持設計，映照公園自然景觀，打造城市裡的聚光寶盒，成為區域內的美感地標，並秉持安心居住的初心，為該案建築申請「國家級耐震標章」，讓務實的工程本質，貫徹於建築體現。

戴育澤表示，「裕翔織光」以童謠《我家》為核心概念，在前面設計水流，象徵「我家門前有小河」印象；為與附近環境融合，社區角落還設計了金屬材質打造的「星月之家」茶屋，期盼成為都市風景。

代銷業者郭泰麟表示，在央行重手打房後，對自住客來說，少了投資客的搶房，此時正是最佳賞屋時機。

郭泰麟說，「裕翔織光」自推出以來，由於地段佳，周邊生活機能完善，又有公園綠地首排加持，每周平均約有15組來客預約賞屋，目前已銷售約三成，已購客戶高達45%為科技人，其餘主要是西屯與北屯區在地客群。

裕盛建築團隊董事長張庚申(右)邀建築師戴育澤操刀設計「裕翔織光」新案。記者宋健生/攝影
裕盛建築團隊董事長張庚申(右)邀建築師戴育澤操刀設計「裕翔織光」新案。記者宋健生/攝影
裕盛建築團隊攜手台灣植物學藝術協會舉辦特展，接待會館頓時化身為美術館。記者宋健生/攝影
裕盛建築團隊攜手台灣植物學藝術協會舉辦特展，接待會館頓時化身為美術館。記者宋健生/攝影
台灣植物學藝術協會會長陳安瑾(左)向張庚申說明植物學藝術。記者宋健生/攝影
台灣植物學藝術協會會長陳安瑾(左)向張庚申說明植物學藝術。記者宋健生/攝影

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