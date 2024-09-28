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政大社科院展現USR精神 參與消基會不動產論壇

經濟日報／ 記者陳佩嘉／台北即時報導
內政部次長董建宏（左5）與消基會董事長吳榮達（左6）在「2024消基會不動產高峰論壇」開幕時與會嘉賓合影。消費者文教基金會／提供
內政部次長董建宏（左5）與消基會董事長吳榮達（左6）在「2024消基會不動產高峰論壇」開幕時與會嘉賓合影。消費者文教基金會／提供

財團法人中華民國消費者文教基金會於昨（27）日舉辦的「不動產高峰論壇」，由消基會房屋委員會委員精選「社會住宅與包租代管」、「驗屋標準」、「房屋公設比及虛坪改革」三大議題，邀集國內首屈一指的專家學者與會討論，共商捍衛消費者權益之大計。

消基會董事長吳榮達在會議開場時特別提到本次論壇的選題，從社會住宅、驗屋到公設比，均是聚焦在消費者最關心的課題。

內政部次長董建宏致詞中則特別提到社會住宅興建與管理的使命、租金補貼政策，並且強調「租金價格」揭露的重要性。

消基會房屋委員召集人孫振義致詞時特別感謝合辦與贊助夥伴包括：永慶房產集團、國家住宅及都市更新中心、中華民國建築經理商業同業公會、中華民國不動產代銷經紀商業同業公會、政大社科院永續規劃中心、國家建築金獎、房屋委員會委員、及消基會志工們，在所有人共同支持與努力下，裨益消基會持續扮演維護消費者權益的重要角色。

兼任政大社科院永續規劃中心主任的孫振義更特別表示，學術單位走出大學校園，將專業服務與關懷投放到社會是很重要的大學社會責任（USR）展現。消基會房屋委員會中，除了有許多熱心的業界專家成員外，更有一群來自大專院校的不動產專業學者參與，平常在房屋委員會針對消費重要權益課題進行研析討論，並且嚴選關鍵議題，藉由每年的「不動產高峰論壇」與政府及民眾公開交流意見，如此盛事，學界必然不可缺席。

近年來，「消基會不動產高峰論壇」除了實體會議外，也同步以直播方式擴大民眾參與機會，更會在會後將會議實錄影片上架網路，並且配合「消費者報導雜誌」的精選報導，讓所有與會者的寶貴經驗與智慧見解，被更多關心不動產議題的各界人士參考，以達到消基會保護消費者權益的關鍵目標。

消基會 消費

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