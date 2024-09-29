產業追蹤／生成式AI 發展 五路進擊

AI人工智慧隨著科技演進，已是新世代產業競爭力的重要關鍵，帶動相關商機蓬勃發展，微軟、蘋果、Google等國際大廠紛紛投入，根據彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）研究指出，生成式AI軟體銷售額2032年可望達到3,180億美元，年複合成長率高達59%，商機潛力無窮。

面對快速變動的AI產業，台灣雖擁有完善資通訊與半導體產業鏈等先天優勢，有助加速推動AI產業化、產業AI化，不過，發展上仍需要有完善的方向與策略。為此，工研院日前就舉辦第13屆工研院院士會議，邀請來自各領域重量級產業的院士們，針對台灣產業AI發展相關議題進行討論，並希望工研院身為產業最佳夥伴，能夠多方面給予支持及協助。

出席工研院院士包括：施振榮主席、王康隆、史欽泰、林憲銘、孫弘、陳其宏、陳適安、陳興時、張有德、焦佑鈞、楊泮池、楊振通、楊育民、虞華年、劉克振、蕭慈飛、盧志遠。工研院董事長吳政忠、院長劉文雄亦出席與會。

工研院院士們提出「台灣產業生成式AI發展倡議」，內容涵蓋五大策略：槓桿產業特色加速AI技術研發與應用、制定AI治理規範、完善AI資料與基礎環境、培育AI跨域人才、促進國際合作共創，以加速建構百工百業AI化生態鏈。

第一、槓桿產業特色加速AI技術研發與應用：主要為依產業別建立具有台灣特色領域的中文語言模型。同時，建立台灣自主性及具競爭力之「AI核心技術平台」，提供如sLLM、軟體、算力、雲端資料、Edge AI等服務，以及發展生成式AI相關節能技術，解決AI運算及耗能與散熱等瓶頸。

第二、制定AI治理規範：強調的是平衡科技創新與風險管理。無論推動產業AI化及AI產業化，均須兼顧興利與防弊，制定具體風險管理與倫理規範機制及主責機構，並建立國家級資料治理框架，創造新資料經濟體系。

第三、完善AI資料與基礎環境：要建立完善共通資料庫以促進資料互通，整合基礎設施資源，強化資料共享，協助中小企業解決AI算力需求及提供所需資源，並規範資料中心之電力使用及用水控管等，促進環保、節電及產業永續發展。

第四、培育AI跨域人才：推動以人為本AI教育，提升AI素養及驅動創新應用發展，並擴大國際相關優秀人才來台。

第五、促進國際合作共創：擴大創新研發國際合作結盟，提升全球市場及在地競爭優勢，引導在地產業進軍國際，以國際開源大型語言模型為基礎，與國際夥伴合作擴展AI創新技術與應用。

另外，院士們也強調「AI產業化」、「產業AI化」重要性。在「AI產業化」，院士們建議工研院可積極輔導企業找到獲利模式，孵育AI新創公司，讓工研院成為台灣AI新創搖籃。「產業AI化」部分，院士們建議廣設百工百業AI化中心，針對個別產業AI化轉型需求，透過整合產業知識與技術，協助中小企業創新營運模式及加值應用，加速其AI化轉型。