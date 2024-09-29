產業追蹤／AI助攻 百工百業加速轉型

全球科技迅速發展下，AI人工智慧正逐步滲透各行各業，成為推動經濟增長的重要引擎。企業在推動數位轉型中，嘗試導入AI作為工作助手，提升產品服務與營運流程效率來創造價值。AI在各行各業中的應用迅速擴展，正引領多項產業趨勢。

AI發展可以從兩部分來看，一個是產業AI化，利用AI資通訊協助中小企業轉型智慧製造，又或是協助醫院利用AI改善影像判讀提高工作效率。另一個則是AI平民化，未來應用將會整合在邊緣裝置，如手機、電腦會出現愈來愈多AI應用程式等。

工研院日前院士授證典禮策劃「智匯永續 共創未來」特展，展示「半導體應用」、「次世代通訊」、「AI百工百業數位轉型」、「淨零轉型環境永續」、「健康台灣健康老化」等五大領域創新技術，其中，「AI百工百業數位轉型」展示AI多元產業應用技術產業化成果。

工研院院長劉文雄表示，因應AI應用的快速變化與需求，工研院在2018年即成立人工智慧應用策略辦公室，統整全院各單位AI相關技術與應用，分就智慧商務、智慧製造、智慧醫養、無人載具、智慧終端晶片、淨零永續等AI跨域創新應用領域進行研究，並邀集國內各專業領域頂尖專家擔任AI諮議委員共同研議，期許工研院在AI世代扮演關鍵角色。

2022年底隨著生成式AI興起，辦公室進而以2035策略藍圖導引全院AI技術能量協助從製造業、服務業及AI人才教育等面向開創多元的產業AI應用，迎接百工百業用AI時代的來臨。

例如在數位製程的「轉爐出鋼製程數位雙生系統」為中鋼與本院透過AI模型將傳統出鋼製程數位化，提供使用者即時製程虛實同步觀看，優化煉鋼轉爐製程，不僅降低成本與環境風險，透過數位化更有利於技術傳承。

工研院與中鋼共同開發「轉爐出鋼製程數位雙生系統」獲得2024年全球百大科技研發獎。工研院／提供

在傳產應用的「AI低碳無機聚合混凝土技術」，則是AI技術應用在混凝土材料的研發，該技術使用100%的工業循環料源，如煤灰和爐石，透過AI配方研發可持續性、高度可擴展、低碳的混凝土替代技術，與傳統混凝土相比，能減少70-90%的二氧化碳排放，同時保持或改善傳統混凝土的性能。

醫療類的「醫咖go+iMAS智慧醫療資訊平台」，以一卡皮箱走進偏鄉健康照護的概念，串接各式醫材，從身分識別、檢測數據讀取至病歷資料歸檔管理全自動完成，讓醫療走入社區，提升醫療人員便利性與機動性，已技轉群邁通訊；又或是「觸覺感知導航內視鏡機器人」利用AI內視鏡在人體自然腔道導航，無需體外穿刺，減少內視鏡手術併發症風險。

在半導體領域，工研院研發「MOSAIC 3D AI晶片」是全球首款將邏輯運算與記憶體整合的3D堆疊AI晶片，能大幅降低成本並減少熱能；又或是「敏捷部署之需量反應能源管理系統」運用AIoT技術將店內耗能設備導入智慧能源管理系統，實現節能目的，並能透過深度學習預先儲冷，讓商家配合電廠需量反應機制，創造綠色商機，目前已導入超過3,200家零售店等。

台灣發展生成式AI五大應用

AI技術在不斷優化企業流程的同時，逐步推動全球經濟結構轉型，帶來更高效、更精確的商業模式與解決方案。由於台灣AI近年多元發展，諸多產業浮現廠商提供新興應用服務，解決跨產業通用性問題之關鍵軟體廠商亦蓬勃發展。台灣在資通訊硬體具備製造優勢，AI半導體晶片與感測模組等AI關鍵元件廠商開發特定應用AI演算法強化產品優勢，市場將成長快速百花爭鳴。