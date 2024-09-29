大數字／大陸成最大市場 占全球五成

從全球趨勢來看，工業機器人市場規模持續上行，而大陸是最大市場，2023年市場規模占全球比重已達約54%。專家分析指出，受到少子化、勞動力減少，未來工業機器人市場規模會持續擴大，而台灣在控制器、伺服驅動器、減速機、感測器、末端執行器等關鍵零組件、系統整合技術等依舊能具有優勢，在搶占大陸市場應持續合作取得機會。

台經院產資深分析師王忠慶指出，在人口負成長、人口紅利流失趨勢下，要維持經濟成長率正增長，有賴大幅提升工作效率，就得仰賴智慧製造，工業機器人是不可或缺角色。

其中，大陸工業機器人2023年銷量突破31萬台創新高，且至2017年以來，工業機器人銷量年平均成長率為13％。

王忠慶表示，不論從生產面還需求面看，中國大陸占據最主要位置。即便在中國大陸市場，主要還是ABB、發那科、KUKA與安川等四大巨頭占據，不過，不能忽視大陸國產化比率不斷攀升中，陸廠具備價格優勢，加上大陸政府不斷扶植，進口替代越來越強。

整體而言，從各領域應用來看，王忠慶表示，以2021年數據為例，大陸本土業者在金屬、塑料加工與食品飲料應用占比超過或接近五成，而汽車與3C產品應用基本上還是國際大廠天下，占比超七成。

工研院產業科技國際策略發展所產業分析師黃仲宏指出，大陸各地方政府有推出相應的補貼或財政優惠措施，在幾家業者浮上檯面後，未來會著重在自身品牌力的塑造，也就是建立在掌握工業機器人核心技術的基礎上強化品牌影響力和競爭力。