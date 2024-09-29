大數字／工業機器人進出口失色 外銷兩年減少三成

經濟日報／ 記者黃雅慧／台北報導
受到AI浪潮帶動，機器人備受關注。示意圖。（聯合報系資料庫）
受到AI浪潮帶動，機器人備受關注。示意圖。（聯合報系資料庫）

受到AI浪潮帶動，機器人備受關注，台灣工業機器人自2021年開始進出口值雙雙下行，2023年出口值相較2021年下降約三成，2023年進口值則較2021年下降約兩成。專家分析指出，這與全球產業不均衡復甦與海外生產基地轉移有關。

根據國際機器人聯合會（IFR）定義，工業機器人依作業性質可分搬運、加工、焊接、組裝等七大應用；從機械結構或動作方式，則可區分限性機器人、SCARA機器人與多關節型機器人等。

對於近年工業機器人出口數據下降，工研院產業科技國際策略發展所產業分析師黃仲宏分析有三點：一是包括上銀（2049）、東佑達、全球傳動在內的直角坐標機器人，或是台達電、達明等在內的多關節型機器人都有在海外布局設廠，增加就地生產比例，影響台灣出口產值；二是2022年下半年開始至2023年，全球產業與國家面臨不均衡復甦，部分終端需求產業處於不確定或消耗庫存狀態，製造業訂單疲弱不振，直接間接降低自動化設備的需求；三是台灣工業機器人業者的產品，部分是以系統整合方式和工具機、產業機械設備、半導體設備整合出口，不一定走847950稅則序號。

而台灣進口值也下降，黃仲宏指出，仍是受國際經濟情勢未明，國內整體製造業投資意願相對保守所致，景氣不明朗使得製造業減少自動化設備的投資所致。

如果從台灣工業機器人在全球市場占比觀察，台經院產資深分析師王忠慶指出，就近五年全球排名來看，自2019年至2023年期間出口占比分別為2.37%、2.53%、2.19%、1.98%與1.39%。近年出口排名為11名至12名，但自2021年以來出口比重下滑，2023年全球全球出口排名下滑為16位；就進口來看，王忠慶稱，台灣工業機器人進口比重佔全球約2%，但在2023年比重降至1.59%，排名也下滑至17位。

王忠慶坦言，台灣在工業機器人競爭力不強，但在一些零組件如軸承、線性機器人部分仍具備優勢。甚至有些廠商的表現會比較突出，比如在單軸機器人部分，東佑達是全球第二大；而在協同機器人方面，達明也是全球第二大廠。

而台灣工業機器人主要應用在傳統電子廠商，王忠慶表示，以東佑達為例，因為很多客戶是傳統電子廠商，因此受到在電子廠商景氣不佳狀態下，也容易受到衝擊。

對於未來走勢，黃仲宏指出，像是高利率的遞延效應、地緣政治動盪加劇、大陸經濟疲軟、美中科技對抗等逆風干擾因素等都會是未來的變數。

受到近年經濟不景氣，部分工業機器人業者有感：一位上銀業務員表示，面對時局跟景氣變化，上銀以分散市場布局，同時開發新產品來因應，比如近期火熱的AI機器人，他們也在積極準備中；此外，外資廠台灣庫卡黃姓業務經理稱，庫卡其實在台灣各產業都有涉入，因此當某個產業景氣不佳，其他產業業務能夠補強，同時台灣庫卡也正在推智慧倉儲，同時涉入醫療機械，對於將到來的AI機器人熱潮，也在硬體方已做好準備接入相關系統。分散風險與多元布局會是當前業者求生主要策略。

分析師

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