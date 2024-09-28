宇峻衝刺Q4業績！新遊戲事前登錄人數破20萬 10月30日正式上線
宇峻（3546）正宗《三國群英傳》系列，首款雙世界賽季SLG策略遊戲《三國群英傳-鴻鵠霸業》新消息，將於10月30日正式上線！官方公布賽季規則，秉持公平之原則，消弭課金與實力之差距，全憑智謀和策略一決勝負。
官方歡慶事前預約突破20萬人，宣布解鎖福利「武技點x1000」，以助各路英雄豪傑籌謀大業！官方粉絲團現正舉辦事前預約抽獎活動，獎品豐富，包括萬元MyCard點數與iPhone 16等多重好禮！詳情請關注官方粉絲團。
《三國群英傳-鴻鵠霸業》將於10月30日重磅登場，融合雙世界賽季玩法與經典橫向戰鬥視角，讓玩家在大世界鬥智鬥勇，同時可於「山河志」內世界透過施政、俘虜武將、尋訪王佐之才、建設據點等方式壯大勢力，體驗別於以往的SLG。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言