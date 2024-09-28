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宇峻衝刺Q4業績！新遊戲事前登錄人數破20萬 10月30日正式上線

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

宇峻（3546）正宗《三國群英傳》系列，首款雙世界賽季SLG策略遊戲《三國群英傳-鴻鵠霸業》新消息，將於10月30日正式上線！官方公布賽季規則，秉持公平之原則，消弭課金與實力之差距，全憑智謀和策略一決勝負。

官方歡慶事前預約突破20萬人，宣布解鎖福利「武技點x1000」，以助各路英雄豪傑籌謀大業！官方粉絲團現正舉辦事前預約抽獎活動，獎品豐富，包括萬元MyCard點數與iPhone 16等多重好禮！詳情請關注官方粉絲團。

《三國群英傳-鴻鵠霸業》將於10月30日重磅登場，融合雙世界賽季玩法與經典橫向戰鬥視角，讓玩家在大世界鬥智鬥勇，同時可於「山河志」內世界透過施政、俘虜武將、尋訪王佐之才、建設據點等方式壯大勢力，體驗別於以往的SLG。

iPhone 16 宇峻

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