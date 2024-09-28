SRF管制趨嚴 全台將有14家退場

環境部昨公布全台66家SRF(固體再生燃料)廠商體檢結果，民眾最有疑慮的戴奧辛汙染排放部分，檢測的16家使用廠，僅12家合格，合格率75%。環境部表示，未來管制標準加嚴，將有2成、14家SRF廠商退場。

環境部長彭啓明坦言，SRF在台灣發展5年多，法規趨近完整，但仍不完美，這次總體檢是追求完美的第一步，未來將加嚴SRF製造與空汙排放標準。環境部補充，這14家將退場的廠商，分別位於桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、高雄市及屏東縣。

環境部資源循環署長賴瑩瑩說，退場的14家有4家自願退出，另外10家製造廠由於其廢棄物性質單純、再利用技術成熟，將轉型經營。

SRF引發空汙爭議，環境部為此組成「SRF營運體檢輔導團」，就廢棄物、進廠、設備及產品管理等面向，體檢全台66家SRF廠商，其中包括48家製造廠、18家使用場。

賴瑩瑩表示，製造廠部分，僅一家未裝設必要的純化、均質化設備，產品品質則符合標準，但有18家未確實申報銷售流向、一家完全未申報銷售流向。整體輔導結果，製造廠有52%至70%符合，30至48%待加強。使用廠部分，則逾九成符合，僅6%待加強。

環境部表示，使用廠燃料使用以燃煤為大宗，SRF及其他燃料以輔助燃料混燒，SRF使用比率約17%。而先前引發民眾疑慮的戴奧辛汙染，這次檢測16家使用廠，12家合格。

賴瑩瑩表示，接下來將依據SRF體檢報告結果，在年底公告SRF管理辦法，規畫新增網路申報項目、建立第三方驗證制度、CCTV設置查看等，並提出SRF白皮書。另對SRF使用廠空氣汙染排放的重金屬、戴奧辛，也將統一採最嚴格的大型焚化爐標準，並加測戴奧辛前驅物(CO、HCl)及檢測頻率。

桃園經發局表示，3家欲進駐桃科的SRF廠，有2家廠房動工，市府8月依行政程序法撤銷3家廠商入園同意函，業者已再向經濟部訴願，目前行政救濟程序中；市府將視訴願結果及環境部公告的新規範，再做評估。