企業生日快樂／六角分進合擊 提升競爭力

六角國際（2732）20年來積極布局全球餐飲業版圖，以「築高牆、廣積糧」的策略，攜手海外夥伴撐過疫情挑戰，2024年集團旗下已超過十個品牌，插旗全球63個國家，六角從疫情後強力反彈，連年合併營收持續成長，董事長王耀輝指出，即使面對全球通膨壓力、營運成本提升及缺工等挑戰，今年對於六角及王座的營運展望還是很有信心維持成長。

王座經過近十年的發展，終於媳婦熬成婆。王座從六角分割出來，專注餐食，旗下擁有銀座杏子日式豬排、段純貞、大阪王將、京都勝牛、杏美小食堂和橋村炸雞等六個品牌，王座9月10日掛牌上櫃，他讓六角集團成為台灣唯一有兩家IPO的餐飲集團。以下是專訪紀要：

問：六角在疫情中如何贏過競爭對手？

答：六角長期深耕台灣、放眼全球，以「國際餐飲品牌平台」的企業願景，致力推廣東方美食至全世界，朝著全球布局挺進，以誠信、實在、創新、卓越、分享做為企業發展的核心價值，以品質第一視為經營基本準則，滿足顧客味蕾及不斷優化服務提升，提供全球消費者百分百的滿意度，全球品牌門市遍及世界六大洲，超過63個國家地區，躋身國際化布局最廣的餐飲集團之一。

六角作為全球手搖茶飲行業的先進者，面對產業快速變化與行業競爭激烈，「Chatime日出茶太」去年啟動品牌再造，台灣直營門市進行「CUPS OF JOY」的推行，繳出台灣「Chatime日出茶太」來店人數與同店銷售雙增的亮眼成績，下半年將「CUPS OF JOY」輸出到印尼、菲律賓與澳洲等市場，其中菲律賓及澳洲已落地執行，為市場帶來新的營收動能來源。

今年「Chatime日出茶太」全球整體品牌升級目標旨在增加同店銷售成長，隨著印尼、加拿大等市場同店銷售逐步提升，下半年輸出「CUPS OF JOY」至海外，以提高市場滲透率，加上印度、土耳其等新興市場展店，挹注營收動能來源，以期全年營收正向可期。

問：六角除將王座分割上市後，多產品策略是如何布局？

答：六角拿到「春上布丁蛋糕」品牌經營權，去年底在台灣已拓展11家門市，今年再展四家，累計至8月已有15家門市，品牌定位為台灣古早味蛋糕的知名伴手禮。隨著持續拓展門市，9月開幕左營高鐵店，插旗各大高鐵站，以期提升該品牌的營收規模經濟效益。

六角「Chatime日出茶太」在全球發展版圖突破63個國家地區，為全球布局最廣的手搖茶飲品牌，且在全球多國建立超越百店的經濟規模，包含印尼、菲律賓、加拿大與澳洲等地區門市皆已有逾百家。

東南亞市場歷經低價與在地品牌競爭，但六角無畏競爭，堅守產品質量，並持續投放品牌行銷，隨著消費者對品牌、體驗與價格等認同度提升，逐步帶動門市同店銷售表現，布局最大的印尼市場營收已率先回溫。

問：王座IPO後的布局策略？

答：王座2022年體質優化營運轉盈，2023年全年合併營收12.53億元、營業利益1.15億元、稅後純益1.16億元，每股純益6.83元，營收獲利雙創歷史新高；隨著展店數增加，今年上半年營運表現出色，上半年稅後純益為3,347萬元，每股純益1.93元。

7、8月暑期餐飲消費旺季，加上酷暑帶動百貨商場人流增加，推升8月合併營收1.23億元，年月雙增；累計前八月合併營收9.18億元，年增12.69%，8月與前八月雙創歷史同期新高表現。

問：王座的品牌策略？

答：王座有「銀座杏子日式豬排」、「大阪王將」、「段純貞」、「京都勝牛」、「橋村炸雞」以及「杏美小食堂」等六大餐食品牌，運營台灣54家直營門市，與海外再授權「段純貞」與「京都勝牛」兩大品牌合計十家門市，建構餐飲、商品銷貨與加盟及代理授權等多元營收來源。

王座去年取得「橋村炸雞」台灣代理權，至今全台已開幕「板橋環球」、「台北101」、「新光三越A11」與「新光三越台南西門」等四家直營店，目前籌備台中成為第五家直營店，亦為「橋村炸雞」首家街邊店，希望透過直營店達到宣傳效果與品牌認知，同時創造單店效益。