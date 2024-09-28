企業生日快樂／六角夫妻辭職賣珍奶 築創業夢

六角國際（2732）董事長王耀輝20年前從科技業轉向創業，太太王麗玉也離開金融業，夫妻兩人要圓開店創業夢，想把台灣的珍珠奶茶變成全世界的重要產業之一，捨高薪賣飲品，親人都覺得太瘋狂。

兩人剛開始選擇投資咖啡店，初期很成功；當時台灣茶飲界已是強敵環伺，卻仍決定推出手搖飲「Chatime日出茶太」；同時鎖定中國大陸市場，卻鎩羽而歸，慘賠上億元收場，為了還債，夫妻沒有回頭路，在失敗中學經驗，現在已將日出茶太做到「日不落品牌」的規模。

王耀輝回憶，20年前夫妻兩人當時的收入算很高、也很穩定，但創業夢吸引力太大，當時聽了一場演講，提到男孩子35歲前一定要創業，這個念頭就開始在心裡生根，決心說服太太一起辭職，兩人放棄高薪，2004年創立六角國際，在新竹竹科園區附近開出第一家外帶式咖啡店。

創業初期因為煮出來的咖啡品質有口碑、業績非常好，後來推出加盟，立即吸引加盟主目光，成功在新竹地區展店30多家，2006年咖啡店還進軍海外，授權美國業者在加州開出第一家店；考量咖啡市場要進軍海外，除了咖啡豆等原料取得沒有優勢，還要跟星巴克等高手競爭，思考後決定改變策略賣台灣特色飲品，才有機會在國際市場中脫穎而出，珍珠奶茶手搖飲就成為首選。

夫妻兩人創立六角國際時，就是朝國際市場挺進，也規劃要公開發行推動上市。王麗玉指出，推出「Chatime日出茶太」品牌後，每天都在想如何搖出好喝飲料，2008年時，決定要進軍大陸市場，並獲得創投支持，注資7,500萬元。

王耀輝說：「人是英雄錢是膽。當時覺得不得了，快要可以飛了。」拿到資金後就在上海成立總部，很快就在上海開出30多家直營店。不過，王耀輝也坦承，進軍大陸的商業模式不對，一直處於賠錢狀態，最後狠心把30多家店收起來，前後約三年時間就燒掉1億多元。後來選擇到香港發展，初期真的很成功，但台灣發生「起雲劑」事件，六角成為間接受害者。

王耀輝說，大陸、香港慘賠的教訓，也成為「Chatime日出茶太」進軍東南亞、澳洲及加拿大市場汲取的重要經驗，憑著鞏固代理商關係、建立食安標準，成功將「Chatime日出茶太」打造為橫跨國際的茶飲品牌，讓日出茶太從不被看好到成為「日不落品牌」。

王麗玉回憶，當時為還債，只能更積極進軍其他海外市場，為求生存，兩人只能往前進走，不能回頭看，才能把大陸、香港賠的錢賺回來。