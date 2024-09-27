縮短城鄉差距！鄉林返鄉首案「鄉林雲峰」銷售告捷

鄉林集團（5531）董事長賴正鎰27日表示，鄉林返鄉首度推出大樓建案「鄉林雲峰」，因為受到鄉親肯定與熱烈迴響，大家都抱持「打拚一輩子，留棟好房子」的想法，短短三個多月銷售已破九成，總戶數224戶，最後20多戶即將完銷。

鄉林集團暨鄉林文教基金會日前頒獎表揚《雲林100堅持故事》的故事主角躍上紙本，賴正鎰堅持將這些感動堅持的故事集結成冊，今天在「鄉林雲峰」接待中心發表新書。

百位故事主角溫馨現身，感謝鄉林集團讓更多人看到雲林人在各領域的堅持精神、返鄉奉獻的無私故事，也讓更多真人實事故事題材可以向下紮根，廣為宣傳。

賴正鎰在新書發表暨簽書會上，為這些故事主角們簽書作紀念。他說，鄉林希望透過捐贈書本，送到雲林縣各個區公所圖書館及學校圖書館或教室閱讀分享，讓更多鄉親看到這些充滿正能量的堅持故事；雲林副縣長謝淑亞代表縣府接受贈書，並與故事主角們合影。

賴正鎰表示，雲林是他的故鄉，所以「雲林故事、鄉林來傳承」，鄉林集團創立40多年來，始終堅持打造極致生活美學，不論規劃、施工及選地等各方面，堅持給住戶最美好、最富人文品味的生活品質，以推廣建築美學、縮短城鄉差距為職志。

他也藉這個機會向大家報告好消息，鄉林返鄉首案「鄉林雲峰」，因為受到鄉親肯定與熱烈迴響，大家都抱持打拚一輩子，留棟好房子，自己要善待自己，要住新大樓的想法，短短三個多月已銷售破九成，總戶數224戶，最後20多戶即將完銷，希望能在今年10月底完銷。

他說，雲林經濟轉型、人口回流，房市交易快速增溫，根據內政部實價登錄資料顯示，斗六在今年前八個月的預售屋交易共計561件，較去年同期254件，年增率達120.9%。而561件預售交易中，大樓與華廈約估450件、透天109件、公寓2件，可見現在雲林鄉親已經可以接受大樓，但大樓不能光是只有居住，還要有生活配套。

「鄉林雲峰」是斗六地區首見的飯店式服務全齡休閒宅，公共設施豐富齊全，希望能把鄉林飯店式管理及六感生活體驗的核心DNA，融入雲林故鄉的土地。

賴正鎰透露，「鄉林雲峰」已購客戶有不少是外地特地返鄉購屋，以及在地傳產企業主為準備退休生活提前規劃置產，期待退休後可以體驗飯店式管理和會所等級服務的全新生活，因為住大樓公設內容豐富、同時安全及私密性也比透天房子好，將提供雲林鄉親最美好的生活體驗。

《雲林100堅持故事》新書特別邀請雲林縣長張麗善寫序，她在序中指出，雲林是台灣第一糧倉、也是最值得驕傲的城市，濃厚的土地之味和豐富營養的農產品，猶如慈母孕育每一位台灣人。

雲林這一群有為的企業家、藝術家、醫生、校長老師、創意青年，為了腳下的故鄉努力，藉由細細閱讀，讓她認識到更多樸實、努力、低調的雲林人。這一次的徵文活動，不僅意義深大，也讓更多台灣人瞭解雲林在地的「堅持」故事，非常感謝鄉林建設賴董事長對雲林故鄉的相扶相持。