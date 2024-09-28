企業生日快樂／六角 多元化 打造日不落品牌

六角集團是國內餐飲業擁有兩家上櫃掛牌的業者，經營的「Chatime日出茶太」在國際市場打響台灣珍奶名號；而王座以建立「品牌平台中心」為主軸，兩家公司獨自掛牌，有助營運策略擬定，兩家公司今年都力拚營收雙位數成長。

六角國際2004年成立，今年是20周年，董事長王耀輝、共同創辦人王麗玉日前邀請國內外旗下子公司以及全球日出茶太代理商參加周年慶活動，逾600人出席。六角集團在疫情期間受到波及，但也趁此時努力做打底的工作，當時王耀輝提醒所有員工及加盟主要有長期抗戰的準備，也寫給海內外1,500位員工一封信，希望大家要有信心攜手度過難關，靜待黎明到來。

六角小檔案

六角EPS

六角（2732）被譽為國內最國際化的茶飲集團，致力推廣餐飲服務產業，透過多品牌專業系統化策略布局與創新，已經營超過11個餐飲品牌，跨足多元化類型，包含手搖茶飲、烘焙西點、英式輕食、美式越南料理、日式豬排、牛肉麵、炸牛排、日式餃子等。

重整供應鏈 提升研發能量

日出茶太在印尼共有500店，澳洲、菲律賓店數也突破200店、加拿大有超過百店。因應全球珍奶市場日趨競爭，著手進行供應鏈重整，並啟動品牌再造，目標三年內再培植二、三個可達百店規模的市場，複製印尼、澳洲及加拿大等地區的成功模式，加上六角旗下子公司天恩粉圓同步提升研發能量，供應鏈更充足，瞄準歐美市場為重點發展區域，打造手搖飲料國際平台。

王耀輝表示，全球品牌門市遍及世界六大洲，超過63個國家地區，已躋身為國際化布局最廣的餐飲集團之一；隨著六角國際轉投資的王座申請登錄興櫃，祭出第一次員工選擇權認股，發行總額為500張，執行年限為四年，同時於7月啟動調薪機制。

六角國際8月合併營收達3.75億元，主要成長動能為「Chatime日出茶太」東南亞印尼市場同店銷售逐步提升，加上「春上布丁蛋糕」攜手KAKAO FRIENDS聯名推出新品「青檸蛋糕」搶市，整體挹注8月較上月與去年同期分別成長8.57％、9.53％，累計今年前八月合併營收27.27億元。

尋找新口味 衝刺加盟授權

王座9月10日以每股70.8元掛牌上櫃，王座以建立「品牌平台中心」為旨，將台灣特色餐飲品牌輸出國際，亦將國際知名品牌引進台灣，以直營、加盟與海外再授權等多角化經營策略運營。王座借鏡六角品牌代理加盟經營的豐富經驗，規劃台灣市場啟動餐食加盟模式，挾直營、授權與加盟的多角化經營策略，墊高王座的競爭優勢。

王耀輝表示，因餐食與手搖茶飲的連鎖營運模式不同，2015年12月成立王座國際，2016年啟動餐食分流管理，將旗下餐食品牌陸續移轉給王座經營，六角集團持股約七成。王座國際目前在台灣開出46家連鎖直營店，近年亦成功將「段純貞牛肉麵」與「京都勝牛」兩代理品牌推向國際市場。

六角大事紀

集團憑藉六角全球經營國際餐飲品牌成功經驗，加上王座餐食運營管理實績，吸引國內外餐食品牌願意將品牌授權，王座藉由國內外代理品牌拓展台灣餐食市場，更將代理品牌推向國際展店，以授權再授權的商業模式，展開與同業的差異化營運策略，2019年「段純貞牛肉麵」插旗香港、美國市場，2020年「京都勝牛」進軍香港市場，在取得「橋村炸雞」台灣獨家總代理權，也開始積極轉店。

王座以建立「品牌平台中心」為旨，將台灣特色餐飲品牌輸出國際，亦將國際知名品牌引進台灣，以直營、加盟與海外再授權等多角化經營策略運營，2022年體質優化營運轉盈，2023年營收獲利雙創歷史新高。今年8月合併營收亦創同期新高，營運維持正向發展。