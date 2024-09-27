台製鋼品輸歐 須產地證明

配合歐盟總額管制，經濟部發布公告表示，台灣產製的86項鋼鐵產品輸往歐盟前，業者須先向鋼鐵公會申請取得原產地證明書才能出口；從自由貿易港區輸往歐盟的86項鋼鐵產品，則應先取得輸出許可，相關規定10月1日生效。

經濟部貿易署表示，歐盟就台灣未獲配國家配額而須使用全球配額第1類鋼品，包括熱軋鋼板、鋼帶，增加單一國家最高僅得使用全球配額15%上限規定，超過15%數量須支付25%關稅。

為協助廠商因應歐盟的配額管制，貿易署修正「限制輸出貨品表」，台灣產製的86項鋼鐵產品在輸往歐盟前，出口廠商應先向台灣鋼鐵工業同業公會申請配合，並取得原產地證明書（產證），才能向海關報運出口。

貿易署指出，有產品出口至歐盟實績業者可提出文件，向鋼鐵公會申請配額，名單包括中鴻鋼鐵（2014）、永川泰、昌宇工業、劦耀鋼鐵、燁聯鋼鐵、尚承鋼鐵、中國鋼鐵、沃旭能源、崇成工廠、崇成工廠、隆昊企業和中貿國際等12家企業。

此外，為避免他國產品透過台灣自由貿易港洗產地，影響鋼鐵貿易秩序，貿易署也修正「自由貿易港區事業輸往國外應經核准之貨品」，預告自由貿易港區輸往歐盟的86項鋼鐵產品，應事先取得經濟部核發的「自由貿易港區事業輸往國外特定貨品輸出許可」。