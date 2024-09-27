燁聯、唐榮10月開平盤

受益中國大陸官方的金融政策利多，激勵鋼鐵業上游原料鎳價和成品報價走高，國內兩大不鏽鋼板材供應商燁聯（9957）、和唐榮昨（27）日均以平盤開出主力產品300系列鋼品的10月盤價，將有助需求加溫。

業者表示，對岸不鏽鋼市場行情低迷近一個月，近日終於盼來大陸央行宣布降息降準，預估釋出人民幣上兆元資金注入，吸引下游加工業提前在十一長假前進場布局庫存，刺激報價攀升，以亞洲大咖供應商印尼青山來看，即宣布300系列熱軋出口價格調漲每公噸20美元。

在此同時，觀察國際鎳價也呈現上揚走勢，英國倫敦金屬交易所（LME）鎳期貨價格26日漲至每公噸1.68萬美元，相較9月11日跌至每公噸1.57萬美元的谷底，上漲逾1,100美元，漲幅約7%。

面對上述趨勢，兩大不鏽鋼板材供應商燁聯、和唐榮昨日下午相繼通知下游客戶10月盤價，其中300系列熱冷軋產品均以平盤定調，另唐榮的316L產品附加價小跌每公噸1,000元。

法人認為，第4季一向是傳統不鏽鋼備貨旺季，若未來鎳價延續反彈走勢，伴隨著需求買氣有望逐步擴大，對唐榮、燁聯營運是一大利多。

另外，下游各廠包括允強、新鋼、彰源、大成鋼、千興等製管和流通業者，也可順勢進行產品調漲，為市況注入新動能，不鏽鋼業界營運有望逐漸步入佳境。