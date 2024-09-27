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中鋼獲利報喜 前八月增兩倍…鋼市有望築底回穩

經濟日報／ 本報綜合報導
中鋼。 聯合報系資料照
中鋼。 聯合報系資料照

鋼鐵龍頭中鋼（2002）昨（27）日公布8月獲利表現，單月稅前盈餘2.36億元，雖較上月減少59%、與去年同期比大增461%；累計今年前八月獲利43.16億元，年增226%。展望後市，中鋼表示，繼美國聯準會（Fed）9月啟動降息循環後，中國大陸官方也採取降息降準等一連串經濟政策，鋼市有望築底回穩。

大陸為了拚經濟、救股市接連出招，因陸港股近日狂飆，帶動台股中概股、鋼鐵、塑化、造紙、玻璃等表現搶眼，尤其塑化、鋼鐵類股漲勢凌厲，鋼鐵股高達八檔漲停，中鋼也大漲逾6%。

此外，亞德客、上銀、大銀等中概股昨日也受惠，下半年營運展望出現利多訊號。上銀董事長卓文恒表示，美國降息之後，大陸也推出刺激經濟與房市等作多措施，預期原先因大陸市場放緩而下修的景氣展望，可望因此轉趨樂觀。

中鋼針對8月獲利較上月衰退的表現則認為，主要是因應進口料源侵台，公司陸續向下游推出專案和平準折扣等措施，以吸引客戶群提料，因壓低各品項售價，以致影響獲利表現。

中鋼自結8月損益內容
中鋼自結8月損益內容

展望後市，中鋼指出，歐美通膨趨緩，國際油價回落，美國聯準會（Fed）9月啟動降息循環；在此同時，大陸官方採取降息降準等救經濟、救股市、救房市等政策陸續出台。

中鋼指出，從大陸人民銀行最新實施的寬鬆貨幣政策來看，將下調存款準備金率0.5個百分點（2碼），預計釋出約人民幣1兆元長期流動性投放，對金融市場流動性有加乘效果，有望帶動投資、消費動能。

而對岸藥方開出後，未來觀察重點在於能否改變房地產等低迷市況，以鋼鐵業而言，若能提振內需，將可改善產能供過於求問題，進而舒緩其透過外銷進行去化的壓力，推升國際鋼價回穩。

中國鋼鐵期貨昨日收盤全數上漲，其中，鐵礦砂及焦煤漲幅超過4%，而鋼筋上漲2.58%，價格為人民幣每公噸3,341元；熱軋上漲2.94% ，價格為人民幣每公噸3,430元。另新加坡鐵礦砂期貨重新站上每公噸100美元，漲幅逾3%。

中鋼 美國聯準會 鋼鐵股

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中鋼累計前八月稅前盈餘43.1億元 年增226%

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