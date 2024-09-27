安邦生技與BeiGene藥物合作 評估大腸直腸癌合併療法

安邦生技（7784）27日宣布，與全球腫瘤治療創新公司BeiGene展開策略性藥物供應合作，雙方將探討以安邦生技的HDAC抑制劑ABT-301、結合BeiGene公司的抗PD-1抗體tislelizumab進行聯合療法。根據合作協議，BeiGene將向安邦生技提供tislelizumab，由安邦生技進行接下來轉移性大腸直腸癌之二期臨床試驗，預計明年第1季開始招募受試者。

成立於2019年4月的安邦生技，是一家專注於癌症療法的臨床階段新藥研發公司，實收資本額9.35億元，該公司目前為公開發行公司，目標今年底前登錄興櫃。

安邦生技總經理薛博仁表示，安邦生技與BeiGene展開策略性藥物供應合作，將評估安邦生技的HDAC抑制劑ABT-301，結合BeiGene的抗PD-1抗體tislelizumab進行聯合療法，鎖定治療具有錯配修復正常(pMMR)、或微衛星穩定(MSS)的轉移性大腸直腸癌(mCRC)患者的全球臨床二期試驗。

根據合作協議，BeiGene將向安邦生技提供tislelizumab用於接下來轉移性大腸直腸癌之臨床試驗。同時，安邦生技仍保留ABT-301在其他適應症的開發權利。

薛博仁表示，2020年全球診斷出超過190萬例結直腸癌新病例。免疫檢查點抑制劑(ICIs)已成為治療具有錯配修復缺陷(dMMR)、或高微衛星不穩定性(MSI-H)的轉移性結直腸癌(mCRC)的主要療法。然而，這種創新療法僅惠及少數患者，因為不到5%的晚期mCRC病例表現出dMMR/MSI-H。對於其他95%具有pMMR/MSS腫瘤且對ICIs無反應的患者而言，仍存在顯著未被滿足的醫療需求。

ABT-301是一種新型HDAC抑制劑，在先前的臨床一期研究中，單獨使用在實體腫瘤病患中顯示出良好的安全性和藥動/藥效(PK/PD)特徵。臨床前研究表明，ABT-301透過增加CD8+毒性T細胞和減少腫瘤及循環中的單核髓源抑制細胞，以及抑制腫瘤血管新生，增強了抗PD-1/抗PD-L1療法的效果。這些免疫反應的增強可能提升ICIs在大腸直腸癌患者中的療效。

薛博仁表示，即將進行的臨床二期試驗將探討結合ABT-301和tislelizumab，在有或無Bevacizumab的搭配下，治療在pMMR/MSS mCRC患者的有效性。

安邦生技的執行長徐祖安表示：「我們很高興宣布能與BeiGene合作，探索這一突破性的聯合療法。ABT-301在臨床前研究中展現巨大的潛力，我們相信，與tislelizumab的結合使用，有望為大腸直腸癌患者提供一種全新的治療選擇，突破現有的治療侷限。」

這項臨床二期試驗將在多個中心進行，並將評估聯合療法在晚期MSS CRC患者中的安全性、耐受性和初步療效。該研究預計將於2025年第一季度開始招募受試者。