中國生產力中心「感恩有您『閱讀趣』」中區盛大登場

財團法人中國生產力中心(CPC)27日假中區服務處，舉辦「學習成長卓越經營服務團暨感恩有您閱讀趣」系列活動(六)中區分享會-「智慧化、低碳化雙軸轉型」論壇。

今天的論壇，包括科技部中部科學園區管理局長許茂新、台中市政府經濟發展局專門委員林敏棋、勞工局專門委員陳小菲等產官學領域專家，以及企業領袖百餘人共襄盛舉。

論壇由CPC總顧問王國明代表主辦單位致詞。他首先歡迎企業先進的踴躍參與，表示我國是全世界第六個專為終身學習立法的國家，目的在透過閱讀、學習，讓人們能夠拓展思維、激發創造力，進而實現自我價值。

尤其，今日企業面對智慧化、低碳化雙軸轉型的挑戰，經營者落實「終身學習」，能助益快速適應環境。

王國明強調，秉持終身學習的精神，中國生產力中心自2023年起，結合六大產業卓越經營服務團，推動「擁抱光芒『閱讀趣』」系列活動，倡議企業重燃閱讀，增添智慧資本。

目的促使閱讀深植企業文化，因跨「閱」方能卓越，驅動員工在活躍閱讀中，追求知識激盪與創新思維，實踐人才永續的發展策略。在各界的支持與參與下，激勵更多企業與民眾持續終身學習，並獲得企業熱烈的迴響。

今年中國生產力中心繼續舉辦2024「感恩有您『閱讀趣』」系列活動，以連結更多企業，展開新的行動，共同推動整體產業的進步與永續發展。活動自7月份起跑後，也獲得參與企業的高度肯定。

台中市政府經濟發展局專門委員林敏棋表示，台中市政府一向秉持「市民需求在哪裡，市府團隊的服務就到哪裡」的精神，協助企業升級轉型。

近幾年為推動在地企業發展ESG，同時降低企業的碳焦慮，整合多方資源與人脈，成立「台中市企業ESG輔導團」，以及開設培育綠領人才課程，以協助企業建構ESG永續治理。

中部科學園區管理局長許茂新表示，CPC對台灣產業的貢獻及地方的連結非常重要，尤其是面對AI技術、ESG淨零碳排等激烈競爭時刻，中科亟需要CPC一同攜手協助產業關鍵技術升級、培育人才、發展創新服務模式，掌握全球供應鏈重組先機，提升園區廠商國際竸爭力。

今天的論壇以「智慧化」、「低碳化」兩大核心為題，聚焦探討在碳稅來襲、供應鏈重組、晶片戰爭以及AI革命的挑戰下，企業如何洞察趨勢、戰略思考、快速轉型，並由中國生產力中心專業輔導顧問群引言、優質的輔導企業代表分享精彩實戰經驗。

論壇首先由CPC副總經理陳詩龍，以「利用低碳化、智慧化，啟動企業轉型」為題，為企業梳理產業轉型的脈絡，從賺機會財轉為賺管理財，培養企業韌性，迎向永續。

接著由野寶科技協理李翊華導讀CPC出版《自然正成長經營》一書，並分享野寶科技如何透過導入綠色供應鏈管理重視自然資本。該公司從產品設計到運配送，落實水資源管理、廢棄物管理、能源管理、綠色產品等成為永續採購的標竿企業。

上半場案例分享，由CPC經理曾英富擔任引言人，伯鑫工具副總經理吳昌旻以「建構綠色精實智造深化營運量能」為題，分享精實智慧製造；CPC顧問蔡建進擔任引言人，旻成齒輪總經理蘇丞偉以「企業數位轉型之創新經營模式」為題，分享數位轉型策略。

下半場案例分享，由CPC經理蔡易璋擔任引言人，索羅斯能源總經理陳伯侖以「綠色能源減碳獲利新布局」為題分享低碳綠色能源；CPC總監翁睿廷擔任引言人，明昌國際工業總經理陳琮仁以「供應鏈產業共好減碳邁向永續」為題分享低碳永續發展。

在書籍導讀與案例分享後，由中區服務處協理林佑穎介紹服務團秉持在地服務與陪伴，共創永續經營的策略，展現豐碩的經營實績，是企業升級轉型的加速器，亦為卓越經營的好夥伴，他並代表致謝詞。

活動現場也陳列CPC年度新書《自然正成長經營》等經管好書，提供企業經由閱讀擷取新知、蓄積智慧資本，厚植永續經營能量。而在講者精彩的分享後，現場也進行企業交流，就在台上/台下講者與學員熱烈的互動下，活動圓滿結束。