六福集團總裁賴振融 接任台灣動物園暨水族館協會理事長

國內最具指標及最能代表台灣對國際動物界發聲的台灣動物園暨水族館協會（TAZA）27日舉辦第14屆新舊任理事長交接典禮，由六福旅遊集團總裁暨莊福文教基金會董事長賴振融接任。

TAZA成立至今已30年，會員匯集國內動物園及水族館業者，是國際東南亞動物園暨水族館協會 （SEAZA）成員，更長期與國際動物組織包含日本動物園水族館協會（JAZA）、歐洲動物園和水族館協會（EAZA）合作，從協助各動物園、水族館的經營管理，到動物園、水族館之規劃設計、評鑑及學術研究，無論在動物照養、醫療救傷、保育推廣、人才培育等專業，都能與國際接軌，更舉辦台灣展演動物福利提升系列活動，包含舉辦展演動物福利國際研討會，導入國外專家經驗、建構動物展演業輔導小組平台串接資源，開設專業課程及教育訓練及舉辦競賽等，對於動物界深具影響力。

新任理事長賴振融表示，全球氣候變遷及棲地遭破壞，許多動物面臨生存危機，動物園及水族館已是全世界重要的保種及育種的重要基地，隨著外來或本土物種在台灣逐漸消失，動物交換及引進已刻不容緩，動物的保育台灣動物園不能缺席，未來將加速與國際動物園接軌，增進動物交換以促進動物血緣豐富化，並肩負與相關公部門溝通的重大責任，共同制定合理的政策，讓動物及業者幸福共存，展現動物園暨水族館存在的動保、教育與展演價值。

賴振融進一步表示，TAZA會員的保育成就更享譽國際，其中臺北市立動物園是全球第一個能夠於圈養環境中成功繁殖與撫育穿山甲長大的動物園、國立海洋生物博物館創全球首例人工繁殖成功高經濟價值魚種密點少棘胡椒鯛、農業部生物多樣性研究所為主的國際研究團隊，發現的巴利澤敖海穴蛛及樹穴狼蛛新物種蜘蛛，也登上國際學術期刊，而六福村野生動物園在犀牛繁育亞洲首屈一指，更將犀牛艾瑪輸出日本，今年還舉辦巨型草食獸麻醉工作坊，吸引來自全球8國專家前來取經等，這些大家共同努力的保育成績都引發國際關注。

動物園暨水族館除了帶給無數家庭美好回憶，更是動物保育及教育的重要核心，動物園肩負動物照養的責任，並透過動物展示連結民眾與動物情感，保障國人的受教權，讓國人走進動物園，親身感受生命教育的重要性。動物園也是野生動物保育與救傷中心、動保人才培育及物種研究的主要搖籃。當人們能從個體動物進而關注到生態變遷，並支持生態保育，正是動物園暨水族館所肩負的重要使命。