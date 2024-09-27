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正德添運力 第六艘輕便型高規格節能新船投入營運

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
正德委託日本名村造船株式會社建造的4萬噸輕便型高規格節能減碳散裝貨輪「Franbo Bravo」，27日在日本函館舉行命名接船儀式。圖／正德提供
正德委託日本名村造船株式會社建造的4萬噸輕便型高規格節能減碳散裝貨輪「Franbo Bravo」，27日在日本函館舉行命名接船儀式。圖／正德提供

正德（2641）委託日本名村造船株式會社建造的4萬噸輕便型高規格節能減碳散裝貨輪「Franbo Bravo」，27日在日本函館舉行命名接船儀式，為第六艘輕便型高規格節能新船投入營運，並起租給日本航商，可為營運增長添火力。

正德表示，該公司於2021年訂購6艘4萬噸級輕便型高規格節能減碳散裝貨輪（Handy船型），以符合國際海事組織（IMO）的最新環保節能規定，並藉此擴大營運規模，增加巿場競爭力。

此批新船自去年開始交付以來，持續挹注營運表現，以今年第2季來看，單季營收3.94億元，比去年同期的3.35 億元成長17.6%，推升稅後純益為1.17億元，相較去年同期的0.32億元，增加2.66倍，每股純益0.38元；累計上半年獲利2.7億元，每股純益0.9元。

而目前再添營運利多，向日廠訂購的最後一艘、第六艘4萬噸級散裝環保節能新船今日在日本函館舉行命名接船儀式，交付給日商租用。該船已簽訂3年長約，毛利率維持在45%以上。

此外，持續看好散裝航運市場發展下，該公司今年第2季並以每艘約3.250萬美元（約新台幣10.4億元）價位，向一家中國大陸船廠簽訂4艘6.35萬噸高規格節能減碳新船。

依據與船廠協議，此批散裝貨輪預計於明年逐步各交付一艘，也已與兩家經營歐洲市場的香港和新加坡航商談妥10年期長約，營收及獲利可望維持穩定向上。

展望散裝航運後市，法人認為，今年開始執行的歐盟航運碳稅規則，將對區域市場形成一定的擾動；而中東危機、以巴衝突地緣政治風險依然持續，這將導致乾散貨市場的整體波動性有所增大。

總體研判，2024年國際乾散貨市場因各地政經不穩定的影響，全球船舶周轉率下降及受運力供應偏少支撐，未來幾年市場態勢總體保持樂觀。

日本 減碳

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