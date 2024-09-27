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SRF僅用來取代燃料、沒發電 環境部：沒「漂綠」問題

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
環境部今日召開SRF體檢記者會。記者胡順惠／攝影
環境部今日召開SRF體檢記者會。記者胡順惠／攝影

桃園科工園區三家SRF發電廠敗部復活，讓當地居民炸鍋，也被外界質疑燃燒有毒廢棄物是「假綠能」。環境部27日公布全台66家SRF廠體檢報告，強調台灣的SRF廠都是拿來作為燃料取代煤炭，沒有用來發電，沒有「漂綠」的問題。

環境部公布全台66家SRF體檢報告，資源循環署署長賴瑩瑩表示，全台66家體檢結果，其中48家為製造廠、18家為使用廠，產量成長五倍，其中製造廠有52至70%符合標準、30至48%待加強，使用廠則是九成以上符合標準，僅6%待加強。

經過體檢審查後，共有14家未符合標準廠商將離開市場，而外界最擔憂的戴奧辛排放問題，也在使用廠部分查到4家違規排放，環境部次長沈志修透露，其中有一家廠商是地方環保局稽查結果，環開罰96萬元，要求限期改善後通過，另外三家則是透過研究方式進行，因此並沒有開罰，未來業者都必須符合0.1排放值，環境部與地方環保局會持續監督。

環境部部長致詞時強調「絕不會使用國外垃圾」，但究竟如何把關，賴瑩瑩表示，進場紀錄都要上網申報，還會裝設CCTV監控進料來源。

沈志修指出，把SRF拿來當作燃料使用非台灣首創，德國也有30年歷史，只要前面做好燃料品質要求、把關好後面使用端排放標準管控，就能把過去的垃圾變成燃料。

沈志修說，目前適合燃燒的一般事業廢棄物，進入大型焚化爐有180萬噸，導致排擠家戶垃圾，也演變成許有很多垃圾山，所以希望將這180萬噸引流出來，經過處理後將是燃料，可以取代燃煤使用。

至於SRF是否能視為綠能？彭啟明表示，歐洲是當成產業，也沒當成綠能，頂多當成再生能源，目前台灣的SRF廠都是拿來取代煤炭，是用來當燃料，沒有特別拿來做發電；沈志修也強調，固體再生燃料絕對不是綠能，沒有「漂綠」的問題，最終還是希望從源頭減量。

廢棄物 綠能

延伸閱讀

全台66家SRF總體檢出爐 使用廠戴奧辛不合格率25％

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