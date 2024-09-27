演唱會經濟發威 周杰倫、張惠妹引爆信義區飯店住房需求

大巨蛋吸引周杰倫、張惠妹等華語天王巨星相繼登場，引爆演唱會經濟學，帶動住宿、餐飲、零售等周邊消費市場的繁榮。業者分析，每場巨星演唱會都吸引數萬名來自全台各地、甚至國外的歌迷，這些人不僅會購票看演出，還會提前預訂酒店、參觀景點、並在當地餐廳消費，形成了一條龐大的經濟鏈。

「巨星效應」不僅限於音樂市場，更為周邊商業經濟注入了活力。周杰倫的「嘉年華」世界巡演將於12月5日至8日在台北大巨蛋舉行，這不僅是他久違的台灣演出，更是首位在台北大巨蛋開唱的歌手，門票10月23日才開賣，但已未演先轟動。張惠妹大巨蛋跨年五場演唱會15萬張門票則在6分鐘完售，近日搶到票的歌迷已開始著手訂房，

誠品行旅總經理王本仁表示，大巨蛋啟用以來，商圈周末人潮相比疫情前或疫情期間明顯增加，主要是球賽開打的關係，而相較球賽，演唱會的觀眾比較容易來自全台各地，容易延伸住房需求。阿妹昨天演唱會票剛售罄，今日很明顯就湧進訂房需求，都是演唱會開唱的日期，住房表現明顯提升。

不過，他也認為，大巨蛋位於台北市的正中央，加上交通網絡相當便捷，且台北市的飯店數量遠高於國內其他城市，因此演唱會延伸的住房效益會較為分散，不會僅在信義區或東區。但整體而言，對12月北市飯店住房率來說仍有推波助瀾的效果。

誠品行旅去年12月的住房率就已達95%，平均房價7500~8000元，今年反映人力、物價上漲，加上整體住房表現旺上加旺，預估平均房價將提升10~20%。

位於信義計畫區的台北君悅酒店也表示，針對阿妹和周杰倫的演唱會商機，正在研擬交通接駁服務，以便為顧客提供更便利的住宿體驗。君悅飯店也預期，12月的住房率將可達到八成，平均房價將接近9,000元，較去年成長5%。除了大巨蛋演唱會商機，12月正值聖誕節假期，加上跨年夜煙火房幾近售罄，預期跨年夜住房率有望再創滿房紀錄。

台北君悅酒店表示，大巨蛋帶來的效益顯著，以今夏為例，君悅飯店首次結合中華職棒推出棒球住房專案，提供酒店至大巨蛋乘車金、贈送周邊商品及館內餐飲優惠，推出後創造了超高討論度，兩個月銷售約50筆訂房，每晚平均1萬2千元。

由於台北君悅位處與大巨蛋、南港展覽館交通距離之中心點，舉凡有任何國際級展會等表演活動，都會為飯店挹注顯著食宿營收成長，同時也能帶動國旅效應，台北君悅預估，展演活動對住房率預計能提升8-10%。

寒舍艾美與寒舍（2739）艾麗酒店同樣看好演唱會經濟對年底旺季的推動。寒舍艾美表示，台北的展演活動頻繁舉辦，可望增加人流與商機，預估可為週末住房率提升約10%。台北艾麗酒店客群組成以國際商務旅客為大宗、其次則是國旅客人，若遇上鄰近場館舉辦大型展演或是活動賽事更是一房難求，預估可再帶動週末住房率提升10%。

六福萬怡也表示，看好巨星演唱會商機將與職棒賽事對住房帶來正面助益，尤其飯店位於四鐵共構交通樞紐，搭乘捷運至大巨蛋僅須10分鐘車程，目前有針對大巨蛋推出職棒賽事票根住房專案，且於10月開打的世界12強棒球賽，也將迎接球隊入住。