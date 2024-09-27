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中航法說會／中國大陸撒錢 原物料行情一觸即發

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

中航（2612）27日法說，中國大陸撒錢原物料行情一觸即發，本周鐵礦砂強勢反彈，海岬型的期貨價格日租金來已經來3萬美元。

市場缺船，二手船價居高不下，代表2025年的市場需求是看好；中國大陸救市計畫撒錢，已經開始帶動原物料上漲，再加上央行宣布降息、降準，人民幣降息，房貸利率下降等，對整體市場景氣或是企業都有顯著的幫助。

至於中航獲利表現的部分，上半年稅後純益為3.11億元，年增率38%，每股稅後純益為1.58元；日前公告進行船舶汰舊換新，出售1艘海岬型的船舶，預計處分利益約美金1,280萬元，獲利折算台幣約3.9億元，預計於下半年入帳，每股貢獻約1.97元。

散裝船的新船交船量少，大陸政策激勵鐵礦砂庫存量攀升，大陸鋁礬土需求量強，大陸對於買房的限制大幅度鬆綁，長期市場需求再度回籠。2024年上半年GDP年增率為5.0%，全年預估增長約5.0%；累計前八個月粗鋼產量約6.9億噸，年減約3.3%；鋼材出口量約7,100萬噸，年增約20.6%，不過隨著大陸政策的改變，已經開始強勢反彈。

鐵礦砂 降息

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