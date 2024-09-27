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淨零產業競爭力評選出爐 南亞、福懋獲最高榮譽卓越獎

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

財團法人二十一世紀基金會與國立中央大學台灣經濟發展研究中心今年首度合作，27日公布「2024年度淨零產業競爭力獎」得獎名單，今年最高榮譽卓越獎由遠東新、福懋、聚陽、東和鋼鐵、長榮鋼、榮剛、南亞、華夏、三芳、 台化、炎洲、葡萄王、生泰獲得。

淨零產業競爭力評選是由中央大學管理講座教授梁啟源擔任召集人，今年針對國內紡織、鋼鐵、 塑膠、生技製藥產業 201家上市櫃公司進行淨零產業競爭力評選，分為卓越、特優及優等三級共62家企業獲獎。

梁啟源表示，淨零產業競爭力獎項是採主動評比且不收費方式進行，主要依據各企業財報、年報、永續報告書等公開資料，計算溫室氣體排放量、用水量、廢棄物量之生產效率以及經濟效率，並考量再生能源建置情形，建立七成權重的量化指標，再以各項環境保護永續議題的達成率，建立三成權重的質性指標，同時透過獲得溫室氣體排放、環境管理系統等第三方認證，參與SBTi、RE100等國際倡議組織，揭露範疇三溫室氣體排放量、建立企業內部碳定價制度等其他淨零表現，作為彈性加分項目，從而分產業選出淨零產業競爭力優等、特優 與卓越獎企業。

2024年第三屆淨零產業競爭力獎項的頒獎典禮，將於10月19日上午於國立自然科學博物館的「2024 台灣氣候行動博覽會」上進行，屆時將邀請獲獎廠商出席。

財團法人二十一世紀基金會表示，希望藉由建立淨零產業競爭力指標，將減碳淨零績效與財務數字連結，成為策略擬定依據並持續追蹤成效，從而選出淨零產業競爭力卓越企業，不僅可供企業參考檢視自身淨零作為與業內競爭力，彼此良性競爭下，帶動企業全面關注永續淨零議題，亦可透過頒獎活動，向企業典範標竿學習創造合作機會，響應全球及國家淨零排放行動。

東和鋼鐵

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