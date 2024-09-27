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鳳凰旅遊晉升 TTG 名人堂後再度奪金

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
鳳晉升TTG名人堂後再度奪金，鳳凰旅遊再享榮耀，凰旅行社董事長張巍耀親自出席領獎。鳳凰提供
鳳晉升TTG名人堂後再度奪金，鳳凰旅遊再享榮耀，凰旅行社董事長張巍耀親自出席領獎。鳳凰提供

第33屆TTG Asia旅遊大獎，9月26日在泰國曼谷舉行頒獎典禮，國內優質旅遊品牌鳳凰旅遊，今年不但再度獲得殊榮，更是台灣區唯一獲獎旅行社，鳳凰旅行社董事長張巍耀親自出席領獎，今年適逢TTG亞洲媒體成立50周年，典禮場面格外盛大且別具意義。

今年是鳳凰旅遊第十六度獲頒此國際獎項，自2001年起，鳳凰幾乎每年都贏得TTG的專業肯定讚賞，可說是金獎選拔中的常勝軍，並自2010年起，連續十年獲獎(2010～2019)，之後雖歷經了疫情衝擊，仍屹立不搖，更在去年(2023年)登上「名人堂」TRAVEL HALL OF FAME的最高榮譽，為台灣旅遊業界立下重要的里程碑，與新加坡航空、新加坡樟宜機場、萊佛士酒店、富豪機場酒店、悅榕庄SPA、卡達航空公司、泰國航空公司等知名企業並駕齊驅，同享名人堂之列。

每年由TTG Asia主辦的TTG旅遊大獎（TTG Travel Awards），為國際性的旅遊獎項，以嘉許亞太區表現優越的旅遊同業而設立，每個獎項皆由頂尖旅遊業者提名及評選，專業度倍受認同，自1989年開始頒發以來，已被譽為亞太區最具影響力及權威的旅遊獎項之一，所有的得獎者，幾乎是代表了旅遊業界最高水準的指標。而能夠進入「旅遊名人堂」的機構，更是必須連續至少十年贏得同一獎項，方能躋身名人堂之列。

致力於旅行業超過一甲子的鳳凰旅遊，贏得此殊榮無疑是印證了多年來不斷努力的傑出成就，以及在旅遊產業的卓越貢獻，更是旅客心目中最具信心的旅行社品牌。

第33屆TTG Asia旅遊大獎，9月26日在泰國曼谷舉行頒獎典禮，國內優質旅遊品牌鳳凰旅遊，今年不但再度獲得殊榮，更是台灣區唯一獲獎旅行社。鳳凰提供
第33屆TTG Asia旅遊大獎，9月26日在泰國曼谷舉行頒獎典禮，國內優質旅遊品牌鳳凰旅遊，今年不但再度獲得殊榮，更是台灣區唯一獲獎旅行社。鳳凰提供

名人堂 旅行社 鳳凰旅遊

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