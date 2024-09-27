屏東市透天平均總價突破千萬 晚買5年多花209萬

日前交通部長表態高鐵延伸屏東路線可望在今年底確定，中信房屋研展室彙整實價登錄，目前屏東市透天厝的平均購買總價已經來到1,050萬元，相較於2020年的841萬元大幅增加了209萬元，漲幅超過2成。中信房屋研展室副理莊思敏指出，屏東市近年的建設題材相當豐沛，又有軌道經濟的加持，區域房市長線看好，值得購屋民眾留意。

莊思敏指出，過去，屏東市的推案大多以透天厝為主，然而隨著民眾居住觀念的轉變以及建商推案策略的調整，集合式住宅逐漸成為市場的新寵，正所謂「物以稀為貴」，新建透天厝數量的減少，也導致其價格屢創新高，目前屏東市區內的新建透天厝成交總價已基本上達到2,500萬元以上，而新建大樓華廈的成交單價也攀升至2-3字頭，在新建案的帶動下，區域中古屋的價格也隨之走揚。展望後市，預估未來伴隨重大建設的落實，屏東房市交易量能將保持穩健成長。

中信房屋屏東廣東加盟店店長黃惠爭指出，近年來屏東房價確實上漲了不少，推估主要有以下原因，首先，屏東的房價基期相對較低，在落後補漲的效應下，房價上升幅度自然更加明顯。其次，政府近期在屏東推動多項重大建設，如高鐵南延、高雄捷運延伸、南台灣科技廊道、屏東農業科技園區等，這些都為當地房市帶來了新的亮點。此外，由於屏東具備良好的發展潛力，許多眼光敏銳的建商也紛紛前來購地推案，進而推動區域房市持續升溫。

黃惠爭指出，雖然近年來屏東房價漲勢迅猛，但與其他縣市相比，仍有很高的cp值。目前屏東市以「三期文教區」的詢問度最高，該區域發展較早，生活機能成熟，人口密集，物件種類豐富，區內擁有多間學區和醫院，很多收入可觀的文教人員、醫護人員都會選擇在這邊買房置產。目前「三期文教區」以屋齡10年以內、總價1,000萬左右、三房（含車位）的電梯華廈最為熱銷，買方除在地居民外，也有不少來自高雄和台南的就業族群、置產族群。