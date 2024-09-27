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左營水肥瀝青廠華麗變身！ 高雄機20都更將蓋全新地標

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
左營機20公辦都更案，單元二評選出最優申請人，副市長林欽榮與得標廠商尚發營造公司董事長謝順發簽署都市更新事業委託實施契約。記者宋原彰／攝影
左營機20公辦都更案，單元二評選出最優申請人，副市長林欽榮與得標廠商尚發營造公司董事長謝順發簽署都市更新事業委託實施契約。記者宋原彰／攝影

高雄左營大中民族「20號機關用地」過去是水肥瀝青廠，廠區停用後閒置數十年遭當地詬病，市府4年前啟動公辦都更程序，由尚發營造公司得標，除了將蓋3棟住宅大樓，市府將分回機關辦公室大樓和社服社宅大樓各一棟，設置120戶社會住宅和長照機構，周邊連同打造810坪公園，投資總額達125億，最快預計民國115年動工。

左營機20用地民國67年做為水肥、瀝青廠，使用近40年，分別於98年及103年停止運轉並閒置，部分區域作為市府機關辦公室使用，由工務局公園處、道工處和共同管道監控室辦公進駐，市府啟動都更程序後，將2塊單元一、二用地合併規劃，由尚發營造公司得標取得開發權，投資總額達125億。副市長林欽榮和廠商今共同簽署單元二委託契約。

都發局表示，該用地分回市府後將建造地上11層樓、室內使用面積1700坪的市府所屬機關大樓、社服社宅大樓各一棟，另有3棟24層住宅大樓並開闢810坪公園，社服社宅大樓包括120戶社會住宅、日照中心和日照機構，市府機關辦公大樓則由原先工務局公園處、道工處、挖管中心進駐，公有地活化部分則會開闢10米廣場兼道路用地。

副市長林欽榮表示，此案都更程序長達4年，面積1.8公頃土地在各界極力爭取下，將從原本的嫌惡設施「華麗轉身」，成為左營區的全新地標，也能服務北高雄高科技S廊帶的就業人口，此次簽約後希望廠商能儘速提交都更草案，加速中央審核程序，並提早在115年動工，高市府今年促參目標為500億，上半年已達303億。

當地福山里長葉德龍表示，過去當地曾不斷抗議瀝青廠的污染爭議，這次能順利啟動都更，民眾都相當樂見，但同意建議當地近年已增加4萬6千人口數，希望新建的社服大樓除了有日照機構，也要加設老人公共活動場域，另外周邊眾多各級學校，地方圖書館空間早已不敷使用，許多學生迫切需要讀書閱覽空間，市府應一併納入考量。

左營機20公辦都更案，單元二評選出最優申請人，副市長林欽榮與得標廠商尚發營造公司董事長謝順發簽署都市更新事業委託實施契約。記者宋原彰／攝影
左營機20公辦都更案，單元二評選出最優申請人，副市長林欽榮與得標廠商尚發營造公司董事長謝順發簽署都市更新事業委託實施契約。記者宋原彰／攝影
左營機20公辦都更案分回市府後將建造地上11層樓、室內使用面積1700坪的市府所屬機關大樓、社服社宅大樓各一棟，另有3棟24層住宅大樓並開闢810坪公園。圖／高雄市都發局提供
左營機20公辦都更案分回市府後將建造地上11層樓、室內使用面積1700坪的市府所屬機關大樓、社服社宅大樓各一棟，另有3棟24層住宅大樓並開闢810坪公園。圖／高雄市都發局提供

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