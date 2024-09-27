左營水肥瀝青廠華麗變身！ 高雄機20都更將蓋全新地標

高雄左營大中民族「20號機關用地」過去是水肥瀝青廠，廠區停用後閒置數十年遭當地詬病，市府4年前啟動公辦都更程序，由尚發營造公司得標，除了將蓋3棟住宅大樓，市府將分回機關辦公室大樓和社服社宅大樓各一棟，設置120戶社會住宅和長照機構，周邊連同打造810坪公園，投資總額達125億，最快預計民國115年動工。

左營機20用地民國67年做為水肥、瀝青廠，使用近40年，分別於98年及103年停止運轉並閒置，部分區域作為市府機關辦公室使用，由工務局公園處、道工處和共同管道監控室辦公進駐，市府啟動都更程序後，將2塊單元一、二用地合併規劃，由尚發營造公司得標取得開發權，投資總額達125億。副市長林欽榮和廠商今共同簽署單元二委託契約。

都發局表示，該用地分回市府後將建造地上11層樓、室內使用面積1700坪的市府所屬機關大樓、社服社宅大樓各一棟，另有3棟24層住宅大樓並開闢810坪公園，社服社宅大樓包括120戶社會住宅、日照中心和日照機構，市府機關辦公大樓則由原先工務局公園處、道工處、挖管中心進駐，公有地活化部分則會開闢10米廣場兼道路用地。

副市長林欽榮表示，此案都更程序長達4年，面積1.8公頃土地在各界極力爭取下，將從原本的嫌惡設施「華麗轉身」，成為左營區的全新地標，也能服務北高雄高科技S廊帶的就業人口，此次簽約後希望廠商能儘速提交都更草案，加速中央審核程序，並提早在115年動工，高市府今年促參目標為500億，上半年已達303億。