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9月消費者購屋信心不降反升？ 台灣房屋：小心後勁

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，打炒房導引房市回歸剛需基本面。圖／台灣房屋
台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，打炒房導引房市回歸剛需基本面。圖／台灣房屋

央行下重手推出第七波打炒房，不過中央大學台灣經濟發展研究中心27日發布9月消費者信心指數，其中與台灣房屋集團合作調查的「購買房地產時機」指標，9月調查結果為106.73點，反較上月增加0.4點，連續49個月保持在100以上的樂觀區間。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴表示，今年下半年起，受銀行不動產放貸水位偏高影響，買家申貸難度提高，但資金充裕的消費者，在市場上反而有更大的選擇彈性，且官方將新青安列為放款的優先序位，因此剛性買方的購屋信心仍高，使得指標分數還處於相對高檔。

不過9月中下旬的央行第3季理監事會議，祭出更嚴格的打炒房限貸令，為市場投下震撼彈，尤其頭期款不足的首貸族、資金短缺的換屋族，在融資受限下，可能逐漸淡出市場，建商也不排除因購地資金限縮，暫緩推案佈局，預料民眾後續對央行第七波打炒房的感受，將會愈來愈明顯，接下來消費者購屋信心，也將隨「金龍海嘯」接近出現波動。

周鶴鳴指出，打炒房政策逐漸發酵，再度激化市場的多空拉鋸戰，後續房市走勢，預估有三大觀察重點。

第一是政策緊縮成效。本次央行未跟進美國開啟降息循環，加上提高存款準備率，限縮銀行放款彈性，使貸款利率不降反升，因此資金不足的民眾卻步，資金充裕的買家也轉為觀望，影響力道值得持續關注。

第二為自用豁免配套。央行本次打炒房又急又猛，連部分自用型的換屋族都受衝擊，官方正研擬防錯殺豁免條款，若配套措施符合民眾期待，可望穩定市場信心。

第三則是剛需危機入市，打炒房政策下，不動產市場回歸剛性基本面，有需求、有能力的買家，把握景氣盤整的時機積極看屋，相較之前更有機會找到符合預算的理想物件。

央行 炒房

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