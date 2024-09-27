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「2024最愛飯店及民宿票選活動」起跑 百大網紅 KOL 推薦

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
為了帶動國人對國民旅遊的熱度，1111人力銀行發起「2024最愛飯店及民宿票選活動」，邀請各縣市風景區中，最受歡迎的大飯店以及合格的民宿參加票選。 圖／1111人力銀行提供
為了帶動國人對國民旅遊的熱度，1111人力銀行發起「2024最愛飯店及民宿票選活動」，邀請各縣市風景區中，最受歡迎的大飯店以及合格的民宿參加票選。 圖／1111人力銀行提供

為了帶動國人對國民旅遊的熱度，1111人力銀行發起「2024最愛飯店及民宿票選活動」，邀請各縣市風景區中，最受歡迎的大飯店以及合格的民宿參加票選。

振興台灣觀光旅宿業促進會召集人李奇嶽27日指出，「2024最愛飯店及民宿票選活動」分為北北基、礁溪宜蘭、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、花東、外島等七大區域，即日起開放飯店旅宿報名，活動同時邀請百大網紅KOL進行推薦，實際走入全台灣各大風景區，體驗開箱最漂亮的飯店及民宿，未來將以公開票選方式，甄選出最厲害的網紅來推廣台灣之美，透過飯店旅宿與網路紅人的協力推廣，提升國旅能見度，帶動國人對國內旅遊的熱度。

中華民國觀光產業交流協會理事長蘇乾亮表示，台灣有許多的好山好水和人文風景，非常適合觀光，但由各業者自行努力空間有限，整個觀光產業鏈應該要更可以橫向連結集合大家的力量，目標一致為台灣的觀光共同努力。

北投溫泉發展協會理事長周水美表示，以溫泉產業為例，常會受限於淡旺季的限制，因此聯合政府單位、在地社團、文化展館一起共同舉辦祭典，串聯北投在地特色，例如：酒家菜、那卡西、美食街等等，希望打造像日本人，春夏秋冬都會泡溫泉的風氣，同時持續改善飯店旅宿的硬體設備，打造更舒適的泡湯環境，邀請國人與國際旅客來到北投。

民宿 觀光

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