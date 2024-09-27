物以稀為貴？ 屏東市透天平均總價突破千萬

日前交通部長表態高鐵延伸屏東路線可望今年底確定，高鐵預定站所在的屏東市房市受注目。中信房屋研展室彙整實價登錄，目前屏東市透天平均總價已達1,050萬元，相較於2020年的841萬元，增加了209萬元，漲幅超過2成。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，過去屏東市的推案大多以透天厝為主，然而隨著民眾居住觀念的轉變以及建商推案策略的調整，集合式住宅逐漸成為市場的新寵。物以稀為貴，新建透天厝數量的減少，也導致其價格屢創新高。

目前屏東市區內的新建透天厝成交總價已多要2,500萬元以上，新建大樓華廈成交單價也要2-3字頭，在新建案的帶動下，區域中古屋的價格也隨之走揚。

中信房屋屏東廣東加盟店店長黃惠爭指出，近年來屏東房價上漲了不少，主要有三項原因。

首先，屏東的房價基期相對較低，在落後補漲的效應下，房價上升幅度自然更加明顯。

其次，政府近期在屏東推動多項重大建設，如高鐵南延、高雄捷運延伸、南台灣科技廊道、屏東農業科技園區等，這些都為當地房市帶來了新的亮點。

第三，由於屏東具備良好的發展潛力，許多眼光敏銳的建商也紛紛前來購地推案，進而推動區域房市持續升溫。

黃惠爭指出，目前屏東市以「三期文教區」的詢問度最高，該區域發展較早，生活機能成熟，人口密集，物件種類豐富，區內擁有多間學區和醫院，很多收入可觀的文教人員、醫護人員都會選擇在這邊買房置產。