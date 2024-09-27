快訊

「黎爸」院長搶救病患後心梗逝 名醫學弟哀悼：70歲仍堅守急診最前線

燕子、山陀兒將生成「最新路徑曝」！ 下周嚴防強風大雨 不排除颱風警報

台股早盤漲逾200點站上23,000點 台積電上漲5元開1,020元

瑞磁檢測方案搭配萃取儀器 向美國 FDA 申請上市許可

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
瑞磁生技已向美國食品藥物管理局（FDA）提交申請，將MDx3000檢測系統與美國實驗室市佔率最高的KingFisher萃取儀器搭配，納入上市許可。路透資料照
瑞磁生技已向美國食品藥物管理局（FDA）提交申請，將MDx3000檢測系統與美國實驗室市佔率最高的KingFisher萃取儀器搭配，納入上市許可。路透資料照

瑞磁生技ABC-KY（6598）26日宣布，已向美國食品藥物管理局（FDA）提交申請，將MDx3000檢測系統與美國實驗室市佔率最高的KingFisher萃取儀器搭配，納入上市許可。

KingFisher是國際生技大廠賽默飛世爾（Thermo Fisher）的萃取儀器，自新冠疫情以來，已成為美國大型實驗室最常見的萃取儀器廠牌，有超過千家實驗室使用。若本次上市許可案獲美國FDA核准，瑞磁將有機會拓展千家潛在客戶，進而導入其主力試劑產品如「17項腸胃道多元分子檢測套組」（GPP）、「20項呼吸道多元分子檢測套組」（RPP）。

瑞磁表示，在提交正式申請之前，公司已循美國FDA指示，使用MDx3000分別搭配KingFisher Flex與Apex兩款最暢銷機型進行500例以上患者檢體試驗，結果顯示其靈敏度與特異性均達到FDA核准產品上市的標準。基於此結果，公司對於在FDA規定的90個工作日內順利取得上市許可充滿信心。

截至2023年底，瑞磁的多元檢測產品（IVD）已成功導入了13家大型實驗室客戶。而2024年到目前為止，瑞磁又新增了10家客戶並完成安裝MDx3000檢測系統，隨著客戶陸續完成驗證後將開始貢獻試劑銷售收入。 近期完成驗證的客戶包括紐約大都會區的大型實驗室，將會是第一家以採購「20項呼吸道多元分子檢測套組」（RPP）、「新冠加流感7合1檢測」（Cov-Flu-Plus）為主力檢測項目的客戶，其檢測服務範圍涵蓋整個紐約地區，檢測需求量十分龐大，具指標性意義。同時，另一家全國性精準醫學實驗室集團即將完成驗證，其位於密西西比州的大型實驗室將以瑞磁的GPP與RPP做為主要檢測方案，並囊括泌尿道、真菌等多元檢測需求，與瑞磁提供的產品服務高度契合。

瑞磁進一步指出，IVD新客戶的營收貢獻預計將從今年第4季開始，並依據客戶指示進行出貨。 而此次向美國FDA申請MDx3000與KingFisher萃取儀器搭配的上市許可，將有助於延續公司至2025年的成長動能，因此瑞磁樂觀看待多元檢測IVD業務的持續增長。

FDA 美國

延伸閱讀

以色列拒停火續轟黎巴嫩南部 稱再獲美國援助

華爾街日報：美官員證實解放軍新核潛艦於武昌長江岸沉沒

澤倫斯基到訪 拜登宣布軍援烏克蘭逾2500億元抗俄

川普喊加徵關稅 賀錦麗批沒想清楚

相關新聞

台新藥丙酸氯倍他索滴眼懸液 於美國正式開始銷售

台新藥（6838）27日宣布，該公司開發的眼科新藥丙酸氯倍他索滴眼懸液,0.05%（APP13007），透過美國授權合作...

瑞磁檢測方案搭配萃取儀器 向美國 FDA 申請上市許可

瑞磁生技ABC-KY（6598）26日宣布，已向美國食品藥物管理局（FDA）提交申請，將MDx3000檢測系統與美國實驗...

美吾華 GMP 綠建築新廠落成 擴大市場領先地位

美吾華（1731）26日宣布，投資10億元，將美髮工廠擴建升級為GMP新廠，成為國道一號五楊高架道路旁指標性建築，預計年...

對手價格只有一半 達明機器人憑什麼搶下歐系車廠單?

一家歐系汽車零件工廠採購案，對手的機器人手臂報價只有達明機器人一半，為何最終是達明拿下大單？董事長何世池解釋，一切是因為...

房市928檔期推案創高 釋出什麼訊號？接下來會如何？

今年房市最後一個大檔期928即將登場，其中，北台灣推案量創下新高，達2,619.5億元，然而近期市場面臨限貸風波，預售推案量釋出什麼訊號，接下來房市如何？

上市公司「女性領導者」家數創新高 她們EPS表現優於平均的關鍵是？

根據最新發布的女性治理白皮書調研結果，台灣2023年1007家上市公司中，168家由女性治理，占上市公司17％，為自2020年統計以來女性領導者家數創新高。其中，在新興的生成式AI（GEN AI）應用方面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。