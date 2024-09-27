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美吾華 GMP 綠建築新廠落成 擴大市場領先地位

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
美吾華董事長李成家。記者胡經周／攝影
美吾華董事長李成家。記者胡經周／攝影

美吾華（1731）26日宣布，投資10億元，將美髮工廠擴建升級為GMP新廠，成為國道一號五楊高架道路旁指標性建築，預計年底取得綠建築標章，美吾華董事長李成家26日主持落成感恩茶會。李成家表示，公司創立近50年，永保感恩心，持續創新，不斷精進，追求卓越。

美吾華公司的「美吾髮」品牌產品多元，涵蓋洗髮、沐浴、染髮、護髮等各系列產品，深獲市場好評；其中，染髮霜長期站穩市占第一，洗髮用品已居台灣品牌市占第一，透過持續推出跨時代產品，以及線下獨家發展策略，擴大市場領先地位。

總經理賴育儒表示，新廠配備自動化智慧倉儲系統，顯著提升產能與生產效率，能有效支援公司強勁的業務拓展，以及迅速回應消費市場的變化需求；這項升級不僅成為拓展全球華人市場的核心基石，更是公司發展中的重大里程碑。

美吾華副董事長李伊俐指出，美吾華GMP新廠2022年開工，歷時兩年如期完工，順利取得衛福部GMP(化妝品優良製造規範)認證，並預計於年底取得「綠建築標章」認證。新廠融入節能減碳與資源循環設計，展現企業在ESG上的承諾，積極響應全球永續發展目標，持續為環境與社會創造正面的影響力。

綠建築 董事長

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