上市公司「女性領導者」家數創新高 她們EPS表現優於平均的關鍵是？

根據最新發布的女性治理白皮書調研結果，台灣2023年1007家上市公司中，168家由女性治理，占上市公司17％，為自2020年統計以來女性領導者家數創新高。其中，在新興的生成式AI（GEN AI）應用方面，也展現了女性管理者積極擁抱創新的開放態度，目前有6成女性領導者著重AI應用於營運和管理。

女力出頭天！台灣女董事協會攜手安永聯合會計師事務所舉辦「剛柔並濟大未來」論壇，發佈第五部《女性治理白皮書》；邀請全台近250位上市女董、女性CEO及經理人齊聚進行交流。

包括總統府副祕書長何志偉、金管會副主委邱淑貞、經濟部次長連錦漳、歐洲聯盟駐台代表處長谷力哲、輝達全球副總裁暨台灣區總經理邱麗孟、Amozon香港繼台灣總經理王定愷、佳世達集團董事長陳其宏、台積電資深副總何麗梅及安永聯合會計事務所所長傅文芳等出席與會。

安永聯合會計師事務所稅務服務副營運長沈碧琴指出，根據今年的女性治理白皮書調研結果，台灣2023年1007家上市公司中，168家由女性治理，占上市公司17％，為自2020年統計以來女性領導者家數創新高。在2023年女性治理的上市公司中，營收有成長的家數比例43％，高於整體上市公司的36％，在每股盈餘（EPS）方面，女性治理公司表現優於平均水平。

5成以上女性領導者採用AI管理與營運

此外，生成式AI（GEN AI）已成為企業轉型和創新關鍵動力，調查顯示，近5成女性領導者已完成或正在進行聘用具備AI技能的新人才，6成女性領導者著重於AI應用於營運和管理，應用AI發展產品／服務和產品開發，以提升競爭優勢。在生成式AI應用上，女性領導們看見提高員工能力和生產力的潛力。

對於「AI時代展開：共好與挑戰的未來」主題討論，輝達（NVIDIA）全球副總裁暨台灣區總經理邱麗孟表示，AI對台灣是一個絕佳的機會，輝達除了幫助台灣的生態系外，也希望台灣在AI的應用要加速。輝達要在台設立全亞洲首座AI研發中心，也鼓勵新創，包含學界的資源，讓台灣邁向另一個高峰。

她直言，台灣在應用還是比較慢，當然有幾家已經在做，例如醫療，台灣的醫學中心80％以上已經在用AI，台大與長庚走的更前面。而緯創、鴻海、台達電等，不只用AI，或是數位孿生、虛擬設計工廠、產品線的瑕疵檢測等。「現在有產能就是營收來源，產能很快建立，就能很快拿到訂單，例如緯創就提升了50％效率。」

設定AI目標，要給員工好的工具與訓練

邱麗孟表示，企業的觀念要改變，怎用用AI怎麼解決你的問題？如果不懂，公司要找一個懂AI的，再者，要善用既有的工具。領導者要訂定一個方向，「我到底要用AI來做什麼？是要提升生產力？提升競爭力？」她表示，輝達自己也做了公司內部的 ChatGPT，以前業務要到處找資料，現在只要問問題， ChatGPT就會回答，「甚至連工程師一樣有 ChatGPT，一句話可以幫他想code，用了就知道好用。」

Amazon香港暨台灣總經理王定愷表示，AI學理上已經發展十幾年，最近半導體推波助瀾，亞馬遜這麼多事業，關鍵都是靠數據驅動，「要做任何新事業，都是數據說話，都是底層提案、員工發想。企業可以想想如何用女力在組織裡面進行探索。」他也提到，現在亞馬遜在美國用電腦挑草莓，「每一次科技的出現就是機會與挑戰。」

「科技來的時候怎麼善用？在一個大的資料戰略之下，當新技術出現的時候，不但不恐懼，甚至可以擁抱它。」王定愷也提醒，公司要發展AI，一定是老闆說不錯，特別是亞洲文化，如果沒有由上而下，那是事倍功半。甚至有的工程師不敢跟老闆提，最後離職走人，整個高階主管都要搞清楚狀況。第三則是設定目標，要給員工好的工具和訓練，不要讓員工拿著刀面對別人的槍，也要允許試錯。

（本文出自2024.09.25《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）