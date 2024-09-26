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台中吃到飽始祖太陽百匯淡季翻倍成長！10月再出招促銷

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
潮港城太陽百匯「釜山海鮮季」14道釜山料理，讓人１秒飛到韓國。潮港城提供
潮港城太陽百匯「釜山海鮮季」14道釜山料理，讓人１秒飛到韓國。潮港城提供

台中潮港城餐飲集團即將迎來35週年，旗下吃到飽品牌「太陽百匯」持續以強大的品牌力，在競爭激烈的餐飲市場中屹立不搖。今年9月推出「台中人分區六折活動」回饋在地粉絲，平日用餐享有超值優惠，活動一推出立刻訂位爆滿，業績再創高峰，展現品牌在淡季逆勢成長的驚人實力。

太陽百匯最受歡迎的亮點，莫過於每天從相鄰的台中魚市場直送新鮮魚貨，無論是現切生魚片、蒸時魚、鐵板美食，還是破百道融合各國風味的料理，都是海鮮控和饕客的最愛。

為迎接35週年，品牌發揮海鮮料理的強項，推出全新「海鮮季」概念，並以韓國風味拉開序幕。

10月1日至12月31日登場的「釜山海鮮季」，融合韓式風味與招牌海鮮，多達20幾道期間限定的韓國美食一次網羅。

此外，太陽百匯也精選出四大人氣必吃菜色：排隊秒殺的現炒鐵板料理、超過手掌長的新鮮日式炸蝦、獨家秘方現沖牛肉湯，以及當天直送現切生魚片等經典美味，就是要讓第4季的人潮持續暴漲。

潮港城集團董事長謝瑞珉說，太陽百匯以「太陽百匯 世界百味」的品牌理念不斷自我突破，讓顧客每次到訪都能品嚐到世界各地的美食。

根據今年9月的數據顯示，餐廳來客數較去年同期翻倍，業績也提升了七成，全年預估來客數將突破25萬人次。而「釜山海鮮季」活動，更展現品牌結合世界各地風味的無限可能。未來，太陽百匯仍將繼續融入更多異國風味，進一步深化「世界百味」的品牌理念。

謝瑞珉表示，接下來太陽百匯再度刷新吃到飽的規格，推出全新創舉：吃到飽再送整盤泰國蝦！10月1日至11月30日，四人同行只要訂位成功，就能免費享用價值1,500元、原本僅在宴會桌菜才能吃到的「檸檬泰國蝦」。

謝瑞珉說，手掌大的泰國蝦，配上微酸爽口泰式檸檬風味，涮嘴又開胃。海鮮控們快揪家人朋友訂位，千萬別錯過這次活動。

釜山海鮮季的重頭戲就是鐵板海鮮料理，包括深海輪切魚、海鮮煎餅等必嚐美食。潮港城提供
釜山海鮮季的重頭戲就是鐵板海鮮料理，包括深海輪切魚、海鮮煎餅等必嚐美食。潮港城提供
魚貨每日從一樓魚市場新鮮直送，新鮮度與品質專人嚴格把關。潮港城提供
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四人同行免費加碼贈送整盤「檸檬泰國蝦」，誠意十足。潮港城提供
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