豪車業者：北部客理性 中部客浪漫

義大利跑車品牌瑪莎拉蒂在台中設立旗艦店，且還要持續拓點，讓人不禁好奇，台灣頂級豪華車的車主或買家都是哪些人？業者透露，若以地域來看，北部客理性、重保值與特殊性，中部客浪漫、花錢看感覺與心情。

無論是法拉利、藍寶堅尼或者是瑪莎拉蒂等各種豪奢品牌的頂級車款，尤其是全球限量車款，常常都會不意外的被台灣買家擁有。動輒千萬元甚至二、三千萬元的限量特殊車款，經常在海外傳出相關訊息、價格還未公布時，就有買家捧錢搶訂，由於資訊足，下手快，常常可以捷足先登。

依據車廠指出，對於這些特定族群來說，愈是限量、愈是稀有的車款就愈具吸引力。這些車主講究性能、外觀與細緻的工藝，但更多的時候，這些車主買車目的還是收藏，其實要在馬路上看到的機會並不會多。

但同樣以收藏為主要考量，北部、中部和南部車主的態度卻有明顯的差異。相對於北部買家講究稀有性、品牌、性能和外觀等，也時也會評估汽車的折舊與價值，相關成本影響買車的態度。中部買家則明顯不同，對頂級車款的愛好真的是以愛好為首要考量，因為喜歡而購買，同樣追求稀有但較不計代價，不計成本，買車的決策時間相對較短。至於南部，則被社群影響較大，同一族群的偏好與評價，對於新車的銷售相當大的影響。