台中豪車旗艦店12億元打造 下一步前進新竹、台南

頂級豪華車代理商台灣蒙地拿昨（26）日宣布，旗下代理的義大利奢華車品牌瑪莎拉蒂（Maserati）、法拉利（Ferrari）「台中旗艦館」的兩品牌展間將接續開幕；昨日先迎瑪莎拉蒂，10月將有法拉利，總投資逾12億元，未來將持續拓點。

業者透露，在全球半導體、AI盛世之下，台灣隱形富豪一棒接一棒，頂級車市場方興未艾，未來，瑪莎拉蒂或法拉利都將規劃在台拓展指標展間，以迎嬌客。下一個站點，先瞄準新竹、台南等半導體、AI新貴群聚之地。

台灣蒙地拿在台中市文心南路成立瑪莎拉蒂、法拉利旗艦館，第一家開幕的品牌據點是瑪莎拉蒂，同時也是該品牌全台第一家全新CI展示中心，緊鄰的法拉利展間也即將在10月開幕。

據悉，在瑪莎拉蒂旗艦展間的附近，不少豪華車品牌已經進駐，包括保時捷展間此前已經是當地地標，近期又有汎德永業取得大片土地，預計也將開展旗艦館，預告台中已經成為豪華車品牌重兵布局之地，而文心南路更被視為未來豪華車品牌的熱門群聚路段。

Maserati台中展間昨（26）日開幕，成為全台首座、亞太市場繼香港與泰國曼谷後，第三座採用Maserati全新品牌通路識別設計展示空間。由Maserati總代理臺灣蒙地拿與Maserati義大利原廠共同攜手打造的全新「Maserati 台中旗艦展示暨售後服務中心」，引進全球嶄新通路規格與高標準軟硬體，單瑪莎拉蒂展間投資金額達到6億元，宣示瑪莎拉蒂深耕中台灣市場的重要決心。

台灣蒙地拿總經理劉冠甫指出，瑪莎拉蒂原本在台北、台中與高雄都設有據點，中部有大量的隱形冠軍與隱形富豪，包括電動車的供應鏈、精密工業、自行車供應鏈以及手搖飲等各種企業主，對於豪華車的需求相當強勁，為了服務中部客戶，台中的新展間空間更大，更能滿足客戶端的需求。目前瑪莎拉蒂同時在新竹與台南都在尋求合適的所在，計畫持續擴展瑪莎拉蒂的展間與服務廠。

台灣蒙地拿指出，全新展示中心位於台中文心南路的核心地段，毗鄰雙鐵交會及台中市南區的主要生活圈，擁有超過2,500坪的寬敞空間，為中部地區的車主與愛好者提供了結合新車銷售、保養維修與原廠認證中古車的全方位服務，除了能服務中台灣地區超過1,200位Maserati的車主外，更將透過完善的銷售與服務網絡，積極開拓竹南、苗栗以及中、彰、投等潛力區域，進一步鞏固Maserati在中部的影響力與市場領導地位。