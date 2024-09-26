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南投搖滾農村微醺音樂節 于浩威、王瞳9月28日相約日月潭

經濟日報／ 記者宋健生/南投即時報導
「搖滾農村微醺音樂節」將於9月28日在日月潭向山遊客中心盛大登場。南投縣政府提供
「搖滾農村微醺音樂節」將於9月28日在日月潭向山遊客中心盛大登場。南投縣政府提供

在這個秋意時節，適逢教師節，南投縣政府歡迎音樂愛好者齊聚於日月潭，享受一場融合音樂與自然的盛宴—「搖滾農村微醺音樂節」。這場音樂節活動，將於9月28日下午13時至21時，在日月潭國家風景區管理處向山遊客中心盛大登場。

屆時，現場將迎來多位知名搖滾及爵士樂團和新興獨立音樂人，共同呈現一場別開生面的音樂體驗。

南投縣長許淑華說，此次音樂節的主題為「微醺」，目的在營造一種輕鬆愉悅的氛圍。參加者可以一邊欣賞現場爵士樂的優雅演出，一邊享受當地特色地酒調飲、咖啡、甜品與美食的香醇滋味。活動還設有各種互動體驗，如農村與綠色餐飲市集、DIY體驗、日月潭美景等，讓參加者在音樂之餘，也能親近自然、體驗農村生活的多元文創產業。

此次音樂節將有許多豐富的內容與亮點活動，包括頂尖樂團演出：特別邀請民視霸氣樂團于浩威、王瞳及多位演藝人員日月潭928相見，還有Wonderful爵士樂團、臺灣電提教父黃興真等，帶來一場場激情四射的演出。

與音樂節同步舉行的地區特色飲料吧，將展示當地的精釀酒類與優質咖啡、以及南投茗茶，讓參加者在音樂中微醺，享受多感官的饗宴。

農村與綠色餐飲市集匯集南投特色農產品，以及近年在世界上越來越流行的綠色餐飲美食，兼顧在地與國際，為參加者帶來一場豐富的節日生活體驗。

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南投縣農業處長蘇瑞祥表示，「搖滾農村微醺音樂節」希望通過音樂與農村產品的結合，為參加者創造一個放鬆心靈、釋放壓力的獨特空間，深入體驗南投的美景與特色，歡迎愛好大自然與音樂的民眾趕快行動，一起享受搖滾與自然的節奏，感受音樂與農村的完美融合。

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